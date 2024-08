"Brandgefährlich": Experte warnt VfB Stuttgart

IMAGO/Julia Rahn

Bestehen Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart bei Preußen Münster?

Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, wie auch Peter Neururer nur zu gut weiß. Der Kult-Trainer warnt vor der ersten Runde Bundesligisten wie den VfB Stuttgart oder Werder Bremen.

Der VfL Bochum sei "nicht unbedingt der große Favorit" im Duell mit Drittligist Jahn Regensburg, analysierte Neururer in seiner Kolumne für das Portal "wettfreunde.net".

Eine knifflige Aufgabe sieht der langjährige TV-Experte ebenfalls auf den VfB Stuttgart zukommen. Der Vize-Meister gastiert bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster. "Ausverkauftes Haus im Preußen-Park und von daher wird es brandgefährlich", warnte Neururer die Schwaben.

Das Derby Wehen Wiesbaden gegen Mainz 05 verspreche Spannung. Werder Bremens Aufgabe bei Drittligist Energie Cottbus würde Stolpergefahr bergen, so Neururer.

Neururer warnt Werder Bremen vor Energie Cottbus

"Davon ausgehend, dass Werder Bremen seit 2010 bereits sieben Mal gegen einen Drittligist, oder Amateurverein ausgeschieden ist", erinnerte der 69-Jährige. "Das könnte gefährlich werden, denn Cottbus mit 'Pele' Wollitz ist heiß. Die gehen ab im Stadion der Freundschaft. Von daher, Werder Bremen aufgepasst! Es kann ganz, ganz heiß werden", orakelte Neururer weiter.

Der ehemalige Bundesliga-Coach pickte sich noch eine weitere Partie heraus. "Heiß wird es natürlich auch im wahrscheinlich ausverkauften Tivoli. Holtby kommt zurück in die Heimat. Also Alemannia Aachen empfängt Holstein Kiel, den neuen Erstligisten", sagte Neururer: "Noch nie in der 1. Liga gestartet, des Öfteren schon im Pokal dabei gewesen, aber jetzt als Erstligist bei Alemannia Aachen, die aufgestiegen sind in die 3. Liga. Ausverkaufter Tivoli. Brandgefahr, Stolpergefahr. Es wird ein heißer Nachmittag."

Titelverteidiger Bayer Leverkusen muss in der ersten Runde des DFB-Pokal übrigens bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena ran.