Weitere Details zum Brunner-Transfer enthüllt

IMAGO/David Inderlied

Paris Brunner wird den BVB wohl noch in dieser Woche verlassen

Die Zeichen zwischen Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Youngster Paris Brunner stehen auf Trennung. Nun wurden die nächsten Details zum bevorstehenden Verkauf des U17-Weltmeisters enthüllt.

Obwohl der 18-Jährige noch kein einziges Pflichtspiel für die BVB-Profis bestritten hat, prägte Brunner in den letzten Tagen und Wochen die Schlagzeilen rund um die Schwarz-Gelben.

So sickerten zuletzt immer mehr Details zu dem bevorstehenden Transfer des Stürmertalents durch, der in der kommenden Saison unbedingt den Durchbruch schaffen will.

Wie zuletzt schon bekannt wurde, soll Brunner vom BVB in Richtung AS Monaco in die französische Ligue 1 verkauft werden. Laut verschiedener Quellen war von 3,5 Millionen bis zu 4,5 Millionen Euro Ablöse für den Teenager die Rede, die die Monegassen in Richtung Dortmund zu überweisen haben.

Nach Informationen von "Sky" plant die AS Monaco derweil allerdings nicht, Brunner auch direkt in der eigenen Mannschaft einzusetzen. Wie es bei dem TV-Sender hieß, soll der Youngster vielmehr in die belgische Liga zu Cercle Brügge weiterverliehen werden. Dort soll er erste Spielpraxis in einer europäischen Spitzenliga sammeln, ehe es dann im Sommer 2025 zurück in Richtung Fürstentum gehen könnte.

BVB sichert sich Weiterverkaufsklausel für Brunner

Bei den Monegassen soll Brunner einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnen, noch in der laufenden Kalenderwoche soll der Deal finalisiert werden. Zur obligatorischen sportmedizinischen Untersuchung wird der Offensivspieler dem Vernehmen nach bis zum Wochenende erwartet.

Laut "Sky" soll der BVB zudem darauf bestehen, sich eine Weiterverkaufsklausel in dem Arbeitspapier für Brunner festschreiben zu lassen. Auch diese Hürde soll mittlerweile genommen sein, sodass die endgültige Fixmeldung des Deal mit der AS Monaco noch in den kommenden Tagen erwartet wird.