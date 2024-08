Schalke-Profi schwärmt von Ex-BVB-Star

IMAGO/Revierfoto

Mehmet Aydin ist zurück beim FC Schalke 04

In der vergangenen Saison war Mehmet Aydin vom FC Schalke an den türkischen Klub Trabzonspor verliehen. Dort lief in der Rückrunde ausgerechnet Ex-BVB-Prof Thomas Meunier dem Rechtsverteidiger den Rang ab. Dennoch schwärmte der Schalker in höchsten Tönen von dem Belgier.

In der Hinrunde der vergangenen Saison bekam Mehmet Aydin bei Trabzonspor viel Spielzeit. Das änderte sich mit dem Transfer von Thomas Meunier.

Borussia Dortmund hatte den Routinier im Februar an Trabzonspor verliehen. Dort wurde der Abwehrmann direkt Stammspieler und verdrängte Aydin auf die Bank.

Dennoch schwärmte der Schalke-Rückkehrer von seinem ehemaligen Teamkollegen. "Wir haben uns toll verstanden. Ich habe ihn viel gefragt, mir Tipps von ihm geholt. Thomas hat für europäische Top-Klubs gespielt. Von ihm konnte ich viel lernen", sagte Aydin in einem Gespräch mit der "WAZ".

Dass sich Aydin zwischenzeitlich nicht beim FC Schalke 04 durchsetzen konnte und verliehen wurde, war für den 22-Jährigen kein Rückschlag.

"Ich würde trotzdem nicht sagen, dass auf Schalke viel für mich schiefgelaufen ist", blickte er zurück und ergänzte: "Jeder Mensch hat Ziele - mal erreicht man sie, mal nicht. Ich sehe das alles positiv. Auch nach schlechten Saisons kann es wieder aufwärtsgehen. Am wichtigsten ist mir, dass ich mich immer verbessere und Spaß habe."

"Das habe ich auf Schalke zuvor nicht erlebt"

Grundsätzlich sei Aydin stolz darauf, dass er Profi geworden ist. "Es ist super, dass ich es sogar auf Schalke bei meinem Heimatverein geschafft habe", merkte der Deutsch-Türke an.

Bei den Königsblauen stand Aydin beim Auftakt der aktuellen Saison in der Startelf. Beim zweiten Spiel wurde er in der Halbzeit eingewechselt.

Von der mutigen Spielweise beim Revierklub ist Aydin angetan. "Das habe ich auf Schalke zuvor nicht erlebt", so der Abwehrspieler: "Es macht sehr viel Spaß, dass wir immer den Ball haben wollen. In der Aufstiegssaison waren wir zwar erfolgreich, aber wir kamen über den Teamspirit. Jetzt wollen wir jedes Spiel dominieren."