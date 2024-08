De Ligt erklärt Wechsel zu ManUnited

IMAGO/Joris Verwijst

Matthijs de Ligt wechselte vom FC Bayern zu Manchester United

Für rund 45 Millionen Euro wechselte Matthijs de Ligt zuletzt vom FC Bayern zu Manchester United. Bei den "Red Devils" soll der Niederländer nun eine neue Ära prägen.

Aber warum wollte der Innenverteidiger überhaupt zu Manchester United wechseln? Der Klub befindet sich seit Jahren im Umbruch, sorgte immer wieder mit seiner chaotischen Vereinsführung für Aufsehen und wird in der kommenden Spielzeit auch nicht in der Champions League an den Start gehen.

Auf der vereinseigenen Homepage erklärte der 25-Jährige nun seine Beweggründe für den Wechsel nach Manchester: "Ich mag das Projekt wirklich sehr. Es ist immer schön, irgendwohin zu gehen und das Gefühl zu haben, Teil eines neuen Projekts zu sein, Teil von etwas Neuem zu sein."

Ex-Bayern-Star de Ligt: "Habe wirklich sehr lange gewartet"

"Ich hoffe, dass ich, aber auch die anderen Spieler, die in diesem Sommer kommen, einen großen Beitrag zur weiteren Geschichte von Manchester United leisten können und den Verein wieder dahin bringen, wo er hingehört: an die Spitze. Außerdem ist es ein toller Verein, einer der größten der Welt, mit einer unglaublichen Geschichte, vielen tollen Spielern, tollen Verteidigern", so der 45-malige niederländische Nationalspieler weiter.

Laut eigener Aussage wartete de Ligt, der mit Trainer Erik ten Hag bereits bei Ajax Amsterdam zusammenarbeitete, bereits länger darauf, dass der Transfer über die Bühne ging: "Ich bin wirklich aufgeregt. Ich habe wirklich sehr lange gewartet! Den ganzen Urlaub über habe ich auf die Nachricht gewartet, dass die Sache in trockenen Tüchern ist, und jetzt ist sie es endlich. Ich kann es also kaum erwarten, anzufangen."

In München absolvierte de Ligt in zwei Jahren wettbewerbsübergreifend 73 Spiele. Sein Abgang wird in der bayerischen Landeshauptstadt vor allem von den Fans kritisch gesehen. Diese hatten zuletzt sogar eine Petition gestartet, die die Vereinsführung dazu bringen sollte, den Verteidiger doch nicht abzugeben.

Nun greift der 25-Jährige in der Premier League an und hofft in die Fußstapfen einiger Klub-Legenden zu treten: "Ich bin mit der Mannschaft von Cristiano Ronaldo, Vidic, Ferdinand, Wayne Rooney, Paul Scholes ... aufgewachsen. Edwin van der Sar, als Holländer. Dieser Verein hat so viel Geschichte."