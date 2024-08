So plant der FC Bayern jetzt mit Alphonso Davies

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alphonso Davies startet beim FC Bayern in sein letztes Vertragsjahr

Lange Zeit sah es nach einem Abschied von Alphonso Davies in diesem Sommer in Richtung Real Madrid aus. Mittlerweile steht fest, dass der Linksverteidiger des FC Bayern nicht zum Champions-League-Sieger wechseln wird - zumindest nicht mehr in dieser Transferperiode. Was bedeutet das für seine Zukunft bei den Münchnern?

Nachdem der 23-Jährige aufgrund seiner Teilnahme an der Copa América, die für Kanada Mitte Juli mit dem Erreichen des vierten Platzes endete, verspätet in die neue Saisonvorbereitung beim FC Bayern eingestiegen war, kämpft Davies zunächst einmal um seinen Stammplatz.

Unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany wird sich der Linksfuß ganz neu beweisen müssen, neben ihm drängt auch Raphael Guerreiro in die Anfangself beim deutschen Rekordmeister.

Über die kommende Saison hinaus ist die Zukunftsfrage bei Davies derweil komplett offen. Laut "Sky"-Informationen sollen die Berater des Außenverteidigers weiterhin auf eine satte Gehaltsaufstockung pochen. Statt der bisherigen Bezüge von geschätzt neun Millionen Euro pro Jahr fordert die Davies-Seite für eine Vertragsverlängerung wohl mehr als das Doppelte ein.

FC Bayern: Davies-Zukunft im nächsten Jahr wieder völlig offen

Da die Münchner bis zuletzt und auch zukünftig nicht bereit sein sollen, ihm mehr als 14 Millionen Euro plus weitere Boni zu zahlen, droht ein ablösefreier Abschied im Sommer 2025.

Wie es in dem Bericht des TV-Senders allerdings weiter heißt, dürfte sich auch ein Wechsel zu Real Madrid im kommenden Jahr als schwierig gestalten, sollte Davies mit seinem Beraterteam nicht von seinen Gehaltsvorstellungen abweichen. Die Königlichen wollten laut "Sky" nämlich "definitiv" nicht mehr bieten als der FC Bayern.

Zunächst einmal ist jetzt der Spieler am Zug, mit sportlichen Leistungen zu überzeugen, um derartige Gehaltsforderungen überhaupt zu rechtfertigen. Ob es dann doch noch einmal zu einem neuen Arbeitspapier beim FC Bayern über 2025 hinaus, einem ablösefreien Transfer zu Real Madrid oder einer ganz neuen Variante kommen wird, wird sich bei Davies nicht mehr in diesem Sommer entscheiden.