Sancho zum FC Bayern? Insider gibt Einschätzung ab

IMAGO/John Patrick Fletcher

Zieht es Ex-BVB-Star Jadon Sancho zum FC Bayern?

Borussia Dortmund war er nach Ablauf seiner Leihe zu teuer, beschäftigt sich jetzt der FC Bayern mit Jadon Sancho? Ein Transfer-Insider berichtet von entsprechenden Gerüchte um den ehemaligen BVB-Star - und ordnet sie in klaren Worten ein.

Jadon Sancho zum FC Bayern, das wäre ein echter Paukenschlag auf dem Transfermarkt. Zu einem solchen Deal wird es laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg aber nicht kommen.

Nach der Absage des französischen Top-Talents Désiré Doué, das es von Stade Rennes zu Paris Saint-Germain zieht, werde in der Offensive des deutschen Rekordmeisters wohl nichts mehr passieren. "Die Bayern sparen sich jetzt ihr Geld, deshalb sind auch kolportierte Themen wie Jadon Sancho nicht heiß", schätzte der Journalist die Lage in München ein.

2025 plane der FC Bayern nämlich einen "Großangriff" in diesem Mannschaftsteil, erklärte Plettenberg weiter, auf Florian Wirtz von Bayer Leverkusen oder Xavi Simons, der zuletzt ein weiteres Jahr von PSG an RB Leipzig verliehen wurde.

Apropos PSG: Mit dem französischen Top-Klub wird Sancho derzeit intensiv in Verbindung gebracht. Von einer Einigung mit der Spielerseite war in französischen Medien zuletzt sogar die Rede, auch Gespräche zwischen United und Paris soll es derzeit geben.

Jadon Sancho zu teuer für den BVB

Sanchos Zukunft liegt also aller Voraussicht nach nicht in der Bundesliga. Zwar brachte er seine ins Stocken geratene Karriere während seines BVB-Gastspiels in der vergangenen Rückrunde wieder etwas in Schwung.

Die Dortmunder konnten eine Weiterbeschäftigung des 24-Jährigen aber nicht finanzieren. Sanchos Gehalt in Manchester soll bei rund 20 Millionen Euro pro Jahr liegen.

Zudem fordern die Red Devils angeblich eine Ablöse von 50 bis 60 Millionen Euro für ihn. Sogar ein neuerliches Leihgeschäft wäre für den BVB dem Vernehmen nach deutlich zu teuer gewesen.