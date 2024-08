Nächster Dämpfer für Goretzka?

IMAGO

Leon Goretzka hat beim FC Bayern angeblich einen schweren Stand

Leon Goretzka hat in Reihen des FC Bayern derzeit keinen leichten Stand, das zeichnete sich in den vergangenen Wochen bereits ab. Nun soll es den nächsten Dämpfer für den 29-Jährigen setzen.

Wenn der FC Bayern am Freitagabend (20:45 Uhr) in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den SSV Ulm antritt und sein erstes Pflichtspiel unter Trainer Vincent Kompany absolviert, wird Leon Goretzka nicht zum Aufgebot des deutschen Fußball-Rekordmeisters zählen, obwohl er fits ein soll. Das will der "kicker" erfahren haben.

Der Mittelfeldspieler, der 2018 vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße wechselte, steht in München noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag, gilt seit Wochen allerdings als Spieler, von dem sich der FC Bayern nur zu gerne trennen würde.

Am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Pokalpartie mit der Situation von Goretzka konfrontiert, wich Kompany nicht zum ersten Mal auffällig aus: "Ich kommuniziere meine Meinung zu den Spielern klar intern mit Max und Christoph", würgte der Belgier ab.

Und Goretzka selbst? Der zweimalige WM-Teilnehmer gibt sich nach außen weiter entspannt, Reaktionen auf die Gerüchte blieben bislang aus. Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Situation des Rechtsfußes auch weniger unkomfortabel als man denken könnte. Goretzkas Vertrag endet erst 2026 und soll mit rund 17 Millionen Euro im Jahr außergewöhnlich gut dotiert sein. Ein Umstand, der neben einer satten Ablöse, die man in München erwarten dürfte, einem Transfer wohl auch im Weg stehen könnte.

"Sky" betont am Freitag, dass Goretzka weiterhin keinen Wechsel anstrebt.

Beim FC Bayern wird "hart durchgegriffen"

Sollte Goretzka gegen Ulm tatsächlich außen vor bleiben, würde dieses klare Zeichen den Druck auf den deutschen Nationalspieler allerdings noch einmal erhöhen. "Es wird hart durchgegriffen", urteilt der "kicker", der zudem in den Raum stellt, dass die erste Aufstellung der Saison auch spannend bezüglich der Zukunft von Joshua Kimmich, Leroy Sané und Alphonso Davies werden dürfte.

Das Trio geht in sein letztes Vertragsjahr, während sich bei Kimmich zuletzt ein Verbleib abzeichnete, sieht dies bei Davies ganz anders aus. Fingerzeig: Für den Kanadier startet gegen Ulm laut "kicker" Raphael Guerreiro als Linksverteidiger.