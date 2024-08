BVB und Bayer Leverkusen im Tauziehen um Olympiasieger?

IMAGO/Mutsu Kawamori

Samu Omorodion wurde mit Spanien Olympiasieger

Atlético Madrid will sich in diesem Sommer angeblich noch von Samu Omorodion trennen. Der Angreifer wird in einem Medienbericht nun mit zwei Klubs aus der Fußball-Bundesliga in Verbindung gebracht: Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Das spanische Portal "todofichajes" will vom Interesse der beiden Bundesligisten erfahren haben. Der BVB wolle "einen der talentiertesten Stürmer Europas verpflichten". Bayer Leverkusen sei auf der Suche nach einem Neuner, so heißt es.

Atlético Madrid soll rund 40 Millionen Euro für Omorodion (Vertrag bis 2028) verlangen. Der 20-Jährige verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Deportivo Alavés. Die Ausbeute: Acht Tore in 35 Pflichtspielen. Im Sommer gewann der Youngster mit der spanischen Auswahl Olympia-Gold in Paris (vier Einsätze, ein Treffer).

Atlético Madrid hat in der laufenden Transferperiode Julián Alvarez sowie Alexander Sørloth für den Angriff verpflichtet. Für Omorodion ist im Team von Trainer Diego Simeone anscheinend kein Platz mehr, so der Tenor von "todofichajes".

Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel zum BVB oder zu Bayer?

Dass der spanische U21-Nationalspieler mit dem BVB sowie mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wird, überrascht dennoch.

Borussia Dortmund hat nach dem Abschied von Niclas Füllkrug in Richtung West Ham United mit Maximilian Beier kürzlich schon einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Zudem tummeln sich mit Neuzugang Serhou Guirassy, Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko aktuell noch weitere Neuner im BVB-Kader.

Bayer Leverkusen hat Victor Boniface und Patrik Schick für die Mittelstürmer-Position in den eigenen Reihen. Adam Hlozek wurde dagegen an die TSG Hoffenheim abgegeben.

Für welchen Verein Omorodion in der Zukunft auflaufen wird, bleibt somit zunächst abzuwarten. "todofichajes" nennt mit Aston Villa auch einen potenziellen Abnehmer aus der Premier League. Das Transferfenster hat noch bis Ende August geöffnet.