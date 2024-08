FC Bayern lässt Youngster ziehen

IMAGO/DiZ-PiX

David Jonathans hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat den Vertrag mit David Jonathans verlängert und den Angreifer in die Niederlande verliehen. Das gaben die Münchner am Montag bekannt.

Beim FC Bayern hat Jonathans sein ursprünglich 2025 auslaufendes Arbeitspapier vorzeitig um ein Jahr verlängert. Spielpraxis soll der Luxemburger aber zunächst im Ausland sammeln.

Der 20-Jährige wird für eine Saison an den niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch verliehen.

"Ich habe gehört, dass der FC Den Bosch nach einem Flügelspieler suchte, der eine bestimmte Rolle übernehmen kann. Durch Bernard (Schuiteman, Technischer Direktor; Anm. d. Red.) habe ich erfahren, dass sie der Meinung waren, dass ich in dieses Profil passe", wird Jonathans in einer Vereinsmitteilung des Eerste-Divisie-Klubs zitiert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir uns auch mit dem FC Bayern München schnell auf die Leihe von David einigen konnten", sagte Schuiteman und schwärmte von dem Neuzugang: "Er verfügt über die gewünschte Geschwindigkeit auf den Flügeln und kann dem Spiel Tiefe verleihen. Das ist eine Voraussetzung für den Spielstil, den wir uns vorstellen."

Jonathans war bereits in der U17 zum FC Bayern gewechselt. Der Durchbruch bei den Profis des deutschen Rekordmeisters blieb dem zweimaligen A-Nationalspieler Luxemburgs bislang allerdings verwehrt.

Jonathans und Pavlovic ein Jahrgang beim FC Bayern

Für die U23 stand Jonathans in der vergangenen Saison in 26 Spielen in der Regionalliga Bayern auf dem Platz. Dabei erzielte der Youngster zwei Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

Im Mai 2022 hatte Jonathans seinen Vertrag beim FC Bayern gemeinsam mit dem gleichaltrigen Aleksandar Pavlovic bis 2025 verlängert.

Pavlovic gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Profikaders der Münchner und schaffte sogar den Sprung zur deutschen Nationalmannschaft.