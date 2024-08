Terodde bestätigt England-Offerte

IMAGO/Steinbrenner

Beendete nach der letzten Saison seine Karriere beim FC Schalke 04: Simon Terodde

Wenige Wochen nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 und seinem Karriereende hat Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde ein Angebot aus dem Mutterland des Fußballs ausgeplaudert.

Dieses liegt allerdings schon einige Zeit zurück und datiert aus dem Jahr 2016. "Bevor ich damals zum VfB Stuttgart gegangen bin, war ich im Gespräch bei Huddersfield Town, bei David Wagner, in der Championship", schilderte Terodde bei "Sky". "Ich habe mich dann aber für den VfB entschieden, weil ich in Deutschland bleiben wollte. Ich wusste auch nicht, dass Huddersfield so einen Durchmarsch in die Premier League machen würde."

Für drei Millionen Euro eisten ihn die Schwaben letztlich vom VfL Bochum los. Ein Wechsel auf die Insel sei zwar damals "ein kleines Thema" gewesen, so Terodde. "Ansonsten waren die Kontakte dorthin aber nicht so groß."

Über Stuttgart, den 1. FC Köln sowie den Hamburger SV landete er 2021 dann beim FC Schalke 04, wo auch Wagner von 2019 bis 2020 als Übungsleiter gearbeitet hatte.

Drei Jahre mit Höhen und vielen Tiefen lang schnürte Terodde die Fußballschuhe für die Knappen. 40 Treffer und zehn Vorlagen in 95 Pflichtspielen für den S04 gelangen ihm.

Neuer Job beim FC Schalke 04? (Noch) keine Pläne mit Simon Terodde

Nach der vergangenen Spielzeit verkündete Terodde das Ende seiner aktiven Laufbahn. Zunächst hieß es, er solle auf Schalke weiterhin im Verein eingebunden werden. Bislang gibt es jedoch allem Anschein nach keine konkreten Pläne diesbezüglich.

Zuletzt hatte er seinen Ex-Klub für den im Sommer getätigten Umbruch gelobt. "Es war der richtige Zeitpunkt, nach dem Jahr komplett aufzuräumen", sagte der 36-Jährige. Mit der Verpflichtung junger Spieler sei "eine positive Stimmung" entstanden, "die Neuverpflichtungen waren auch okay", so Terodde, in dessen letzter Saison die Schalker nur auf Tabellenplatz zehn gelandet waren.

2024/2025 stehen nach zwei Ligapartien vier Punkte auf dem Konto. In der ersten Runde des DFB-Pokals gab es einen 2:0-Erfolg beim Oberligisten VfR Aalen.