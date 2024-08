Lothar Matthäus gibt seinen Meistertipp ab

IMAGO/Steinbrenner

Sieht den FC Bayern vor Bayer Leverkusen und BVB: Lothar Matthäus

Schlägt der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen zurück? Oder holt gar der BVB mal wieder die Schale nach Dortmund? Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat eine klare Meinung zum Ausgang des Titelrennens in der Fußball-Bundesliga.

"Aufgrund des letzten Jahres und der Erfahrungen, die Bayern München gemacht hat, sind sie heiß und sie haben in Vincent Kompany für mich den Trainer, der den Spielern wieder das gibt, was sie in den letzten 18 Monaten vermisst haben", sagte der Weltmeister von 1990, der bei "Sky" eine Tabellenprognose abgab.

Die Werkself werde trotz des Triumphs im Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart "nicht wieder 51 Spiele ungeschlagen bleiben", prophezeite Matthäus. "Bayer hat sich auch verstärkt, es wird eine spannende Meisterschaft, aber ich habe das Gefühl, dass der FC Bayern wieder dran ist."

Auf Rang drei hinter dem Top-Duo aus München und Leverkusen sieht Matthäus den BVB. Der Fünfte der Vorsaison habe sich "sehr gut verstärkt", lobte der 63-Jährige. "Sie haben erfahrene Spieler verloren, aber mit frischen Spielern neue Impulse gesetzt."

Weitere Top-Konkurrenz für FC Bayern, BVB und Co.

Matthäus erklärte mit Blick auf die obere Tabellenregion weiter: "Dortmund ist ein spannendes Projekt, aber auch Leipzig und Stuttgart sind nicht weit von der Spitze entfernt. Diese vier, fünf Mannschaften werden wahrscheinlich der Konkurrenz davonlaufen."

Als "Best of the Rest" sieht Matthäus Eintracht Frankfurt. Im Mittelfeld werden ihm zufolge allerdings "Nuancen den Ausschlag geben".

Auf Platz 17 und 18 und damit als direkte Absteiger tippte Matthäus die Aufsteiger FC St. Pauli und Holstein Kiel. "Es ist ihnen zu wünschen, dass sie etwas von der Aufstiegseuphorie mit in die ersten Spiele nehmen. Das man auch mit geringeren Mitteln den Klassenerhalt schaffen kann, hat man in der vergangenen Saison an Heidenheim gesehen", so der Ex-Profi.