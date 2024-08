Brunner nach BVB-Flucht: "Jetzt am richtigen Ort"

IMAGO/David Inderlied

Paris Brunner läuft in der kommenden Saison für Cercle Brügge in Belgien auf

Statt bei Borussia Dortmund zu verbleiben, hat Sturmjuwel Paris Brunner einen neuen Karriereweg eingeschlagen. Er ließ sich für vier Millionen Euro Ablöse in Richtung AS Monaco in die französische Ligue 1 transferieren, um sich von dort aus direkt zu Cercle Brügge ausleihen zu lassen. In der belgischen ersten Liga soll nun der große Durchbruch als Profi gelingen.

Gegenüber der "Sport Bild" klärte der 18-Jährige nun über seine Motive auf, den BVB in diesem Sommer zu verlassen, obwohl er weite Teile der Saisonvorbereitung sogar im Profi-Kader des neuen Cheftrainers Nuri Sahin bestritten hatte.

"Monaco hat mir einen klaren, sportlichen Weg aufgezeigt, wie sie mit mir planen und mich entwickeln wollen. Diese Wertschätzung und Klarheit haben mich sofort überzeugt und beeindruckt. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich unbedingt haben wollen", so der deutsche U17-Weltmeister, der im Fürstentum langfristig bis 2028 unterschrieben hat.

In Brügge steht er nun zunächst als Leihspieler für eine Saison unter Vertrag, brachte es dort am vergangenen Sonntag schon auf seinen ersten Kurzeinsatz in der belgischen Meisterschaft (1:1 bei Oud-Heverlee Leuven).

Bei Borussia Dortmund wäre der Sprung in den Bundesliga-Kader wohl zunächst zu groß gewesen. Der Weg hätte über die zweite Mannschaft in der 3. Liga sowie Einsätze in der Youth League für die A-Jugend führen sollen. Brunner entschied sich daraufhin gegen eine vorzeitige Vertragsverlängerung beim BVB und diesen angepeilten Weg der Dortmunder Klubführung und veränderte sich in Richtung Monaco beziehungsweise Brügge.

Brunner wurde mit Deutschland U17-Weltmeister

"Ich bin ein Mensch, der sehr gerne nach vorne schaut und hart daran arbeitet, das Maximale aus seiner Laufbahn rauszuholen. Und dafür fühle ich mich jetzt am richtigen Ort", führte Brunner weiter aus.

In der abgelaufenen Saison hatte er für die Dortmunder U19-Mannschaft noch 23 Saisontore in 30 Pflichtspielen erzielt, war zudem einer der absoluten Leistungsträger der deutschen U17-Auswahl beim erfolgreichen Turnier in Indonesien mit fünf Toren in sieben Spielen.

Jetzt also steht die erste richtige Spielzeit als Jung-Profi bevor. Angesprochen auf die vergangenen Tage und Wochen beim BVB meinte der Torjäger noch: "Es ging alles sehr schnell bei mir. Speziell nach der EM und WM, auch in puncto öffentlicher Wahrnehmung. Ich denke an großartige Momente mit dem BVB zurück und war immer mit vollem Herzen und Leidenschaft dabei."