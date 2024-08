Experte: Dieses Duo sollte DFB-Kapitän werden

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wer wird Nachfolger für Ilkay Gündogan als Kapitän des DFB-Teams?

Weil Ilkay Gündogan seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat, braucht das DFB-Team gleichzeitig auch einen neuen Kapitän. Doch wer sollte der neue Spielführer und wer sein Stellvertreter werden? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat in dieser Frage eine klare Tendenz.

Julian Nagelsmann muss sich dieser Tage darüber Gedanken machen, wie er die die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach der EM auf- und umbauen will. Im September stehen gleich zwei Länderspiele an. In der Nations League geht es gegen die Niederlande (7.9.) und gegen Ungarn (10.9.). Dann braucht der Bundestrainer frische Kräfte und vor allem auch einen neuen Kapitän.

Denn Routinier Ilkay Gündogan gab kürzlich seinen Rücktritt aus dem DFB-Team bekannt. Geht es nach TV-Experte und Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus, dann ist ein klarer Favorit auf die Gündogan-Nachfolge bereits gefunden.

"Es spricht jetzt sehr viel für Joshua Kimmich", sagte Matthäus in einem Interview gegenüber der "dpa".

"Ich bin ein Fan von ihm. Er kann auf zwei Positionen Weltklasse spielen. Er geht voran, er legt den Finger in die Wunde, er ist hochintelligent, kann ein Spiel lesen", hob der Rekordnationalspieler die Vorzüge des Bayern-Stars hervor.

Matthäus: Tah hat Reife gezeigt

Aber nicht nur Kimmichs neue Aufgabe ist für Matthäus quasi in Stein gemeißelt, auch Kimmichs Stellvertreter steht für den 63-Jährigen bereits fest.

"Da sehe ich Jonathan Tah. Auch er übernimmt Verantwortung, das zeigt er seit Jahren in Leverkusen", sagte Matthäus und lobte den von Kimmichs Münchnern umworbenen Innenverteidiger. "Dass er sich im Transferpoker mit Bayern jetzt die ganze Zeit zurückgehalten hat, da sieht man, wie reif er ist."

Den nun zurückgetretenen Kapitän Gündogan lobte Matthäus zum Abschied aus der DFB-Auswahl. "Er hat einen sehr guten Job gemacht, er geht erhobenen Hauptes", so der TV-Experte. "Er hat eine Entscheidung getroffen, die ich nachvollziehen kann. Er ist junger Vater, will sich jetzt vielleicht mehr auf seinen Job im Verein und die Familie konzentrieren."