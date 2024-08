Buchwald erklärt seine Bayern-"Rückschlag"-These

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Vincent Kompany will mit dem FC Bayern erfolgreich in die Liga starten

Der frühere Weltmeister und ehemalige Bundesliga-Spieler Guido Buchwald hat sich vor dem Liga-Start des FC Bayern besorgt gezeigt und die These aufgestellt, dass die einstmals so dominanten Münchner möglicherweise einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Gründe dafür liegen laut der VfB-Stuttgart-Ikone aber nicht beim neuen Coach Vincent Kompany oder im Umbruch begründet.

Dass der FC Bayern die Bundesliga wieder so dominiert wie in den ganzen Jahren vor der letzten Saison, als Bayer Leverkusen den Rekordmeister entthronte, glaubt Guido Buchwald nicht. Bei "Wettbasis.com" sagte der Weltmeister von 1990: "Wichtig ist, erst mal Ruhe rein zu bekommen. Also ich bin nicht überzeugt momentan, was bei Bayern aktuell geht, denn es herrscht unheimlich viel Unruhe, da ist keine Harmonie dabei."

Für Buchwald gibt es derzeit einfach zu viele "Fragezeichen" an der Säbener Straße. "Wer kommt, wer geht noch und ich bin da nicht überzeugt davon, dass die Mannschaft das nur mit ihrer Einzelqualität schaffen kann", so der 63-Jährige.

Als ärgste Konkurrenten für die Münchner sieht Buchwald dabei neben den Leverkusenern auch "seinen" VfB Stuttgart. RB Leipzig sei derweil "eine große Unbekannte", der BVB habe "genauso viel Unruhe" wie der FC Bayern.

Jene "Unruhe" habe aber nicht mit dem neuen Trainer, Vincent Kompany zu tun, legte der frühere Nationalspieler den Finger in die Wunde des Rekordmeister, "sondern mit dem Umfeld, also das heißt Management, Vorstand. Da ist nicht alles rund und da wird es dann in den nächsten Wochen eventuell das eine oder andere auch geben, schätze ich mal."

Buchwald: Das wird den FC Bayern noch begleiten

Seine Vermutung: "Viele haben nach Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge versucht, es denen gleich zu machen und keiner hat es richtig geschafft und deshalb kommt schon wieder ein neues Management rein. [...] Da kann man auch nicht in Ruhe eine Mannschaft aufbauen. Die wird Bayern noch eine ganze Weile in der Vorrunde begleiten, bis da alles harmonisch abläuft."

Buchwalds These deshalb: "Aus meiner Sicht wird es bei Bayern am Anfang einen kleinen Rückschlag geben."

Das habe dann mit Trainer oder Mannschaft gar nichts zu tun. "Aber die ganze Unruhe im Verein, die kann nicht dazu beigetragen, dass man sehr, sehr erfolgreich spielt", so die Prognose des 63-Jährigen.