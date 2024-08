Matthäus skizziert Torwart-Plan fürs DFB-Team

IMAGO/Steinbrenner

Von Lothar Matthäus' Torwart-Plan sind FC Bayern und VfB Stuttgart betroffen

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist klar, wie der Rücktritt von Manuel Neuer in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aufgefangen werden sollte. Betroffen von den Torwart-Planspielen des Weltmeisters von 1990 sind auch der FC Bayern sowie der VfB Stuttgart.

Zunächst aber würde Matthäus im DFB-Kasten auf Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona setzen. Der inzwischen 32-Jährige habe "lange genug gewartet", betonte der 63-Jährige im Gespräch mit der "Deutschen Presse-Agentur". "Er hat es aufgrund seiner Leistungen verdient, jetzt die Nachfolge von Manuel Neuer anzutreten".

Dann jedoch kommen der FC Bayern und der VfB Stuttgart ins Spiel: Als ter Stegens Ersatzmann nämlich favorisiert Matthäus den derzeit vom deutschen Rekordmeister an die Schwaben ausgeliehenen Alexander Nübel.

"Kevin Trapp und Oliver Baumann sind 34, Bernd Leno ist 32, die sind also alle schon etwas älter. Darum würde ich persönlich auf Nübel bauen und ihn als Trainer ganz stark unterstützen. Und dahinter einer der erfahreneren Torhüter als Nummer 3", begründete der RTL-Experte seine Meinung.

Nübel, der im September seinen 28. Geburtstag feiert, gilt auch beim FC Bayern als designierter Nachfolger von Neuer, wenn dieser sich entschließt, auf Vereinsebene ebenfalls nicht mehr im Tor zu stehen.

Wann kehrt Alexander Nübel zum FC Bayern zurück?

Das könnte theoretisch bereits im kommenden Sommer der Fall sein, wenn der Vertrag des DFB-Rekordkeepers in München ausläuft.

Nübel ist zwar noch bis 2026 an den VfB Stuttgart gebunden. Es wird aber gemunkelt, der FC Bayern könne die Leihe im Fall des Neuer-Abschieds per Vertragsklausel vorzeitig beenden.

Neuer hatte am Mittwoch das Ende seiner Länderspielkarriere verkündet. "Es ist eine Entscheidung, die ihm sicher schwer gefallen ist, weil er es ja noch kann. Warum, weshalb, wieso es jetzt dazu kam, das weiß Manuel Neuer besser als wir", sagte Matthäus. "Es geht ein großer Torhüter, der bei der EM immer noch überragend und fehlerfrei gehalten hat. Weltmeister, Welttorhüter, Champions-League-Sieger - was er in seiner Karriere bislang erreicht hat, ist einzigartig."