England-Legende: Kane bereut Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Markus Ulmer

Harry Kane blieb in seiner ersten Saison mit dem FC Bayern ohne Titel

Geht es nach der englischen Fußball-Legende Paul Gascoigne, war der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern ein großer Fehler. Nicht aus Sicht der Münchner, aber aus der Perspektive des Stürmers.

"Ich kann einfach nicht verstehen, warum er da hin [zum FC Bayern] gegangen ist und nicht zu Real Madrid", kritisierte Gascoigne den Kane-Wechsel zum deutschen Rekordmeister im "Sports Talk Philly"-Podcast.

Beim spanischen Topklub hätte Kane deutlich mehr Vorzüge als in München genossen, ist "Gazza" überzeugt. "Wenn du dorthin wechselt, geht es nicht nur ums Spielen und Trainieren. Du bist den ganzen Tag in der Sonne und genießt es. Madrid ist eine großartige Stadt. Und natürlich ist auch Jude Bellingham da", begründete der frühere Weltklasse-Spieler seine Kritik.

Für Gascoigne steht daher fest: "Ich denke, dass Kane es [den Wechsel zum FC Bayern] bereut. Ich schätze, Deutschland ist nicht der allerbeste Ort." Nachdem in den letzten Jahren immer wieder englische Top-Spieler bei den Königlichen landeten, frage man sich schon, warum sich Kane dagegen entschieden habe, ergänzte der heute 57-Jährige.

Real Madrid lehnte Transfer von Harry Kane ab

Ob sich Kane im vergangenen Sommer wirklich gegen Real entschieden hat, darf allerdings bezweifelt haben. Dem Vernehmen nach waren es die Madrilenen, die einen Transfer des englischen Superstars ablehnten. Carlo Ancelotti soll zwar ein Fürsprecher gewesen sein, die Klubspitze um Florentino Pérez und Co. hatte ihren Fokus aber schon im letzten Jahr voll und ganz auf Kylian Mbappé gelegt.

Der französische Superstar landete in diesem Sommer schließlich in der spanischen Hauptstadt und schloss die Lücke, die nach dem Abgang von Karim Benzema im Sturmzentrum entstanden war. Wirklich vermisst hat das Team einen "echten Neuner" zudem nicht. Auch ohne klassischen Stoßstürmer reichte es für Real in der letzten Saison zur Meisterschaft und dem Champions-League-Sieg.