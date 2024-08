Gladbach hadert nach Last-Minute-Pille: "Ziemlich beschissen"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Das erste Tor von Tim Kleindienst (unten) wurde zurückgenommen

Schon in der überragenden ersten Meistersaison der Vereinsgeschichte waren späte Tore bei Bayer Leverkusen fast schon mit eingeplant. Immer wieder traf die Werkself entscheidend in der Crunchtime, drehte in den Schlussminuten viele fast schon verloren geglaubte Partien. Auch die neue Bundesliga-Saison wurde mit dem Leverkusener Siegtreffer weit in der Nachspielzeit eröffnet. Der Frust auf Seiten des Kontrahenten aus Gladbach war entsprechend groß.

Borussia Mönchengladbachs Neuzugang Tim Kleindienst beispielsweise formulierte nach dem unglücklich verlorenen Auftaktspiel gegen den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen deutliche Kritik - vor allem am Schiedsrichter Robert Schröder und der Einbeziehung des VAR.

Die späte Heimniederlage gegen die Werkself, die nach einem Elfmeter-Nachschuss von Florian Wirtz in der elften Minute der Nachspielzeit besiegelt wurde, fühle sich "ziemlich beschissen", wie der neue Torjäger der Fohlenelf bei "DAZN" meinte.

"Irgendwie geht's einem auf den Sack. Jede 50:50-Situation wurde irgendwie überprüft, jedes Tor wurde bis ins kleinste Detail überprüft. Man hat halt irgendwie das Gefühl, dass sie nicht wollten, dass wir überhaupt irgendwas holen", moserte Kleindienst mit den Eingriffen des VAR, der unter anderem den ersten Anschlusstreffer der Gladbacher zum 1:2-Zwischenstand noch vor der Halbzeitpause (44.) zurücknahm. Schiedsrichter Robert Schröder hatte sich die Szene am Spielfeldrand selbst angeschaut.

Wirtz trifft nach verschossenem Elfer

"Dass wir in der Lage waren, gegen die das 0:2 noch zu drehen, das ist etwas sehr, sehr Positives. Dass es dann am Ende wieder der Videobeweis ist, der uns dann bestraft, ist natürlich äußerst ärgerlich. Das können wir leider nicht weiter beeinflussen, aber es ist trotzdem ziemlich nervig", machte der Neuzugang aus Heidenheim keinen Hehl aus seiner Verärgerung über die Auftaktniederlage.

Die Gladbacher waren nach einem 0:2-Rückstand durch Tore von Nico Elvedi (59.) und eben Kleindienst (85.) zum zwischenzeitlichen 2:2 gekommen.

Leverkusens EM-Fahrer Wirtz entschied die Partie aber doch noch zugunsten des Meisters. Der Nationalspieler verwandelte per Rechtsschuss aus kurzer Distanz, nachdem er vom Punkt noch an Gladbach-Torwart Jonas Omlin gescheitert war. Der Strafstoß war erst nach Einsatz des Videobeweises gegeben worden.