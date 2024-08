Kompany reagiert auf brisante de-Ligt-Gerüchte

IMAGO

Vincent Kompany geht in seine Debütsaison beim FC Bayern

Trainer Vincent Kompany hat Gerüchte dementiert, wonach Innenverteidiger Matthijs de Ligt gegen seinen Willen vom FC Bayern zu Manchester United transferiert wurde.

"Ich habe das so nicht gesagt. Das wäre so blöd von mir sowas zu sagen. Das passt nicht zu dem, was wir vorhaben im Kader", sagte der Belgier vor dem Bundesligaauftakt des deutschen Rekordmeisters am Sonntag (15:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg.

Das seriöse Portal "The Athletic" hatte zuvor berichtet, Kompany habe de Ligt vor seinem Abgang im Rahmen eines Vier-Augen-Gespräch mitgeteilt, er wolle ihn gerne beim FC Bayern halten.

Der Übungsleiter habe de Ligt bei dem Treffen sogar als seinen "Nummer-eins-Verteidiger" bezeichnet, wurde eine Quelle aus dem Umfeld des Profis zitiert. Es habe sich im de-Ligt-Lager daher der Eindruck aufgedrängt, dass die Transfer-Entscheidung letztlich eine Etage höher von Sportvorstand Max Eberl und Co. getroffen wurde.

Eberl äußerte sich ebenfalls zu der durchaus brisanten Thematik. "Wir müssen entscheiden, wo wir das Gefühl haben, den größtmöglichen Erfolg zu bekommen. Wir haben Entscheidungen getroffen, gemeinsam mit Vincent Kompany", betonte der 50-Jährige. De Ligt habe beim FC Bayern "sehr stabile Leistungen gebracht", lobte Eberl. Aber: "Wir wollten einen zusätzlichen Linksfuß, deshalb haben wir Hiroki Ito geholt. Wir haben Entscheidungen getroffen und deshalb haben wir den Kader so, wie wir ihn haben."

FC Bayern: Startelf? Vincent Kompany gibt Einblick

Auch ohne de Ligt ist der Kader des FC Bayern breit aufgestellt. Harte Startelfentscheidungen werden auf Kompany zukommen.

"Du brauchst die klare Linie, manchmal ist es aber auch ein Gefühl. Der Gegner kann etwas ändern, ein Spieler kann im Training nicht so gute Leistungen zeigen. Du musst dir die Freiheiten behalten und auch auf dein Gefühl hören, sonst könnte das ein Computer machen", schilderte der 38 Jahre alte Ex-Profi.

Vor dem Ligastart in Wolfsburg sei er "nicht nervös", betonte Kompany. "So war schon immer meine Persönlichkeit. Ich freue mich auf das erste Bundesligaspiel. Wir haben uns gut vorbereitet."