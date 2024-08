Erster Saisonsieg für Inter - Milan enttäuscht

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Inter Mailand feierte einen Sieg

Nach dem kleinen Rückschlag zum Saisonauftakt hat Meister Inter Mailand am 2. Spieltag der Serie A seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi gewann nach dem 2:2 in der Vorwoche beim CFC Genua gegen Underdog US Lecce mit 2:0 (1:0). Matteo Darmian erzielte in der fünften Minute per Kopf mit der ersten Chance der Hausherren gleich die Führung für den Favoriten. In der 69. Minute erhöhte Spielmacher Hakan Calhanoglu per Foulelfmeter auf 2:0.

Eine weitere Enttäuschung erlebte dagegen Vizemeister AC Mailand. Bei Aufsteiger Parma Calcio setzte es für die Rossoneri eine 1:2 (0:1)-Pleite. Nachdem der Ex-Dortmunder Christian Pulisic in der 66. Minute die Führung der Gastgeber durch den Rumänen Dennis Man (2) ausgeglichen hatte, sorgte Matteo Cancellieri in der 77. Minute für den Siegtreffer für Parma. Milan hatte zum Auftakt gegen den FC Turin lediglich 2:2 gespielt.

Am Montag (20.45) kommt es zum Spitzenspiel zwischen Auftaktspitzenreiter Hellas Verona und Rekordmeister Juventus Turin. Der Sieger der Partie hat die Möglichkeit zum Sprung an die Tabellenspitze. Beste Aussichten darauf hat auch Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo, der dem deutschen Meister Bayer Leverkusen im Finale die einzige Saisonniederlage beigebracht hatte. Bergamo tritt am Sonntag (18.30) beim FC Turin an.