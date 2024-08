Bericht: Nächster Bundesligist ist scharf auf Hertha-Star

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Fabian Reese überragte in der letzten Saison bei Hertha BSC

Fabian Reese hat seit Mitte Juli nicht mehr für Hertha BSC auf dem Fußballplatz gestanden, nachdem er im Testspiel gegen Energie Cottbus rüde gefoult worden war. Trotzdem bestimmt der Flügelspieler weiterhin die Schlagzeilen beim Zweitligisten.

Trotz seiner Syndesmoseband-Verletzung, die sogar eine Operation erfordert hatte, wird der 26-Jährige auf der Zielgeraden des Transfer-Sommers mit gleich mehreren Bundesliga-Vereinen in Verbindung gebracht.

Zunächst ploppten die Gerüchte auf, wonach der SC Freiburg an Reese interessiert sein soll. Am Montag hieß es dann in einem "Bild"-Bericht, dass auch der 1. FSV Mainz 05 ein Auge auf den zweitbesten Hertha-Scorer der abgelaufenen Spielzeit geworfen hat.

Die 05er sollen weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger für DFB-Youngster Brajan Gruda sein. Der 20-Jährige hatte sich für eine satte Ablöse in Höhe von 31,5 Millionen Euro in Richtung Brighton & Hove Albion in die englische Premier League verändert und in Mainz eine offene Planstelle hinterlassen.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Gruda könnte der Erstligist nun bei Hertha BSC in Person von Top-Spieler Reese fündig geworden sein.

Hertha BSC hat schon Ersatz für Reese gefunden

Wie es in dem Zeitungsbericht heißt, wäre der Hauptstadtklub ab einer Ablösezahlung von acht Millionen Euro gesprächs- und handlungsbereit. Dass sowohl der SC Freiburg als auch der 1. FSV Mainz 05 ein Transferpaket in dieser Größenordnung für Reese schnüren werden, gilt an den letzten Tagen des geöffneten Wechselfensters als durchaus realistisch.

Hertha BSC selbst hat sich bereits einen möglichen Ersatz für Reese gesichert, der eigentlich noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 bei der Alten Dame hat. Jon Dagur Thorsteinsson bestand am Montag in Berlin die sportmedizinische Untersuchung und könnte für die Flügel-Positionen als weiterer Neuzugang vermeldet werden. Er kommt vom belgischen Erstligisten OH Leuven und soll rund 1,5 Millionen Euro kosten.