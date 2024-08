Medien: BVB wurde Sancho erneut angeboten

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Jadon Sancho wird wohl nicht zum BVB oder FC Bayern wechseln

Die Zukunft von Jadon Sancho ist auch wenige Tage vor dem Ende der Wechselfrist weiter völlig offen. Nun kommt heraus: Der BVB hat offenbar erneut eine Chance auf eine Verpflichtung des Flügelstürmers erhalten.

Jadon Sancho von Manchester United wurde den Verantwortlichen von Borussia Dortmund laut "Bild"-Informationen jüngst angeboten. Die Kontaktaufnahme soll über einen Mittelsmann erfolgt sein, heißt es. Im Raum soll ein weiteres Leihgeschäft gestanden haben.

Denn: Offenbar wird angenommen, dass der BVB nach dem bevorstehenden Abschied von Angreifer Youssoufa Moukoko auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlagen will, um dessen Kaderplatz neu zu besetzen. Voraussetzung für einen dann dritten Sancho-Transfer zur Borussia sei, dass der Revierklub das komplette Gehalt für die Dauer der Leihe übernimmt.

Dass es zu einer erneuten Rückkehr kommt, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich: Das Salär von angeblich bis zu 20 Millionen Euro im Jahr kann und will der BVB nicht übernehmen, zudem ist der Klub trotz des Moukoko-Abgangs auch in der Tiefe im Angriff gut aufgestellt. Neben Neuzugang Maximilian Beier sind auf den offensiven Außenbahnen vor allem Jamie Gittens, Karim Adeyemi, Gio Reyna, Julien Duranville und Donyell Malen eingeplant.

Gerüchte um Wechsel zum FC Bayern haltlos

Laut "Bild" gibt es nur ein Szenario, in dem der BVB doch noch einmal über Jadon Sancho nachdenken könnte: Sollte ein "Top-Angebot" für Angreifer Malen vor dem Ende der Wechselfrist am Freitag beim BVB eintreffen. Der Niederländer war immer mal wieder lose mit Klubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht worden.

Neuerliche Sancho-Gerüchte rund um den FC Bayern nannte das Boulevardblatt unterdessen "haltlos". Die Münchner beschäftigen sich nicht mit dem 24-Jährigen.

Zwei internationale Spitzenvereine verbleiben derweil im Rennen: der FC Chelsea und Juventus Turin. Die Engländer prüfen Berichten zufolge ein mögliches Tauschgeschäft, um die aussortierten Raheem Sterling und Ben Chilwell von der Gehaltsliste zu bekommen. Ein Wechsel zu nach Italien könnte noch wahrscheinlicher sein: Laut Transfer-Experte Gianluca Di Marzio will der Serie-A-Rekordmeister bis Freitag einen Transfer realisieren.