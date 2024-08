Medien: BVB-Rückholpläne mit Sancho sind "Unsinn"

IMAGO/Paul Marriott

Jadon Sancho durfte zuletzt einmal für Manchester United auflaufen

Es passt einfach nicht zwischen Jadon Sancho und Teammanager Erik ten Hag beim englischen Rekordmeister Manchester United. Auch in diesem Sommer scheint der Offensivmann bei ManUnited überhaupt keine Rolle zu spielen, gehörte in der Premier League zuletzt nicht mal mehr dem Spieltagskader an. Immer wieder ploppten Gerüchte über ein mögliches drittes Engagement bei Borussia Dortmund auf.

Jadon Sancho ist eine der noch wenigen ungeklärten Personalien im laufenden Transfersommer. Wie geht es weiter mit dem 24-Jährigen, der beim englischen Rekordmeister auch in diesem Jahr nicht gebraucht und stattdessen auf die Tribüne verbannt wird?

Derzeit ranken sich noch Spekulationen um den Flügelspieler, wonach es Sancho entweder nach Italien zu Juventus Turin oder aber im Tauschgeschäft mit Raheem Sterling zum FC Chelsea ziehen könnte.

Klar scheint allerdings, dass Sancho nicht mehr zum BVB zurückkehren wird.

Auch rund um die Schwarz-Gelben hielten sich Gerüchte über eine erneute Rückholaktion des Engländers hartnäckig, spielte Sancho doch in 2023/2024 eine ordentliche Rückrunde mit dem BVB. Er bestritt wettbewerbsübergreifend 21 Pflichtspiele für die Dortmunder, war dabei die meiste Zeit über gesetzt und lief unter anderem 87 Minuten im Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid (0:2) auf.

Sancho-Rückkehr an Malen-Zukunft beim BVB geknüpft

Die jüngsten Medienberichte, dass Jadon Sancho nach seinen zwei bisherigen Engagement beim BVB (2017 bis 2021 als fester Spieler, 2024 als Leihspieler) ein drittes Mal zu den Westfalen kommen könnte, verlaufen allerdings ins Leere.

Wie die "Ruhr Nachrichten" vom BVB erfahren haben wollen, seien jüngste Meldungen zu der Personalie "Unsinn".

Die einzige denkbare Konstellation wäre gewesen, dass Sancho als Nachfolger von Donyell Malen nach Dortmund hätte zurückkehren können, wenn der Niederländer wiederum in die englische Premier League gewechselt wäre. Aus den England-Ambitionen Malens wurde allerdings nichts, weshalb auch die Sancho-Rückkehr vom Tisch ist.