Traumstart, ade! Füllkrug "wenig inspirierend"

IMAGO/Shaun Brooks

Niclas Füllkrug wechselte vom BVB zu Wet Ham United

Nach einer sehr soliden Debüt-Saison für Borussia Dortmund und einer EM, bei der Niclas Füllkrug als Joker für Furore sorgte, kehrte der 31-jährige Mittelstürmer dem BVB nach nur einem Jahr schon wieder den Rücken und schloss sich durchaus überraschend West Ham United an. Nicht wenige Experten bescheinigten den Hammers einen Transfer-Coup, zumindest der erhoffte Traumstart blieb allerdings aus.

"Die Ereignisse in den letzten Tagen haben sich so ein bisschen überschlagen", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kurz vor der Bekanntgabe des Abschieds von Niclas Füllkrug zu West Ham United, von "Sky" mit den Ereignissen rund um den deutschen Nationalspieler konfrontiert.

Dass der Deal letztlich so unerwartet und fix über die Bühne ging, lag schlicht daran, dass er für alle Seiten extrem verlockend war: In Dortmund kassiert man angeblich bis zu 32 Millionen Euro für den Routinier, den man schnell durch Maximilian Beier und somit einem deutlich jüngeren und entwicklungsfähigeren Spieler ersetzte. Füllkrug wiederum durfte sich über einen langfristigen Vertrag (bis 2028) in der wohl besten Fußballliga der Welt und ein respektables Gehaltsupdate freuen.

Auch das internationale Medienecho fiel äußerst positiv aus: Transferinsider Fabrizio Romano bescheinigte den Londonern "einen exzellenten Job" auf dem Transfermarkt, TV-Experte und Ex-Premier-League-Spieler Jan Aage Fjörtoft schwärmte gegenüber der "Sport Bild", Füllkrug werde "groß einschlagen". Negative Töne, wie vom ehemaligen englischen Nationalspieler Micah Richards, blieben eher die Ausnahme - das könnte sich nun ändern.

"Wenig inspirierendes Debüt" in der Startelf

Drei Pflichtspiele ist die Saison von West Ham inzwischen alt, Füllkrugs Bilanz: Zwei Kurzeinsätze in der Premier League und am Mittwochabend ein eher ernüchterndes Startelfdebüt beim knappen 1:0-Arbeitssieg im League Cup gegen AFC Bournemouth. Eine Torbeteiligung gelang Füllkrug bislang nicht.

Besonders bitter: Das goldene Tor gegen Bournemouth durch Jarrod Bowen (88.) fiel erst, nachdem Trainer Julen Lopetegui Füllkrug in der 74. Minute vom Platz nahm. Die Fanseite "westhamzone" bescheinigte Füllkrug "ein wenig inspirierendes Debüt" in der Startelf, bei dem der Angreifer nur 14 Ballkontakte hatte. Schlechter schnitt in der Bewertung nur der eingewechselte Ex-Stuttgarter Konstantinos Mavropanos ab.

Nicht auszuschließen ist zudem angeblich, dass sich Füllkrugs Situation in den kommenden Stunden noch einmal verschärft: Der Klub soll im Endspurt des Transfersommer (das Fenster schließt am 30. August um 0 Uhr) laut übereinstimmenden Medienberichten noch einen weiteren Stürmer verpflichten wollen. Tammy Abraham von der AC Mailand soll hoch im Kurs stehen.