Moukoko nach BVB-Aus: "Ich erwarte viel"

IMAGO/David Inderlied

Youssoufa Moukoko hat dem BVB den Rücken zugekehrt

Youssoufa Moukoko hat bei Borussia Dortmund keine Rolle mehr in den sportlichen Überlegungen von Cheftrainer Nuri Sahin gespielt, der BVB verlieh den jungen Spieler daher samt Kaufoption an OGC Nizza. In der Ligue 1 will der deutsche U21-Nationalspieler nun durchstarten, wie er nach seinem Wechsel erklärte.

Youssoufa Moukoko hat bei OGC Nizza viel vor. "Ich kann es nicht abwarten, die Mannschaft, das Trainerteam und die Fans zu treffen", wird der vom BVB verliehene Angreifer in einer Vereinsmitteilung der Franzosen zitiert. Der 19-Jährige bedankte sich zudem beim Klub "für das Vertrauen".

Jenes hatte Moukoko zuletzt bei Borussia Dortmund vermisst. Der Youngster hatte seinen Vertrag beim BVB im Winter der Saison 2021/22 bis 2026 zu deutlich angepassten Bezügen verlängert, über den Status als Ergänzungsspieler war er aber sowohl unter Marco Rose als auch Edin Terzic nie hinausgekommen.

Mehrfach wurde daher in der Vergangenheit über einen Wechsel auf Leihbasis spekuliert, nun einigte sich der Revierklub mit OGC Nizza auf einen Deal. Dieser beinhaltet eine Kaufoption, die je nach Bericht bei 17 bis 18 Millionen Euro liegt. Zudem übernimmt der Ligue-1-Klub offenbar das volle Gehalt des Stürmers, dies liegt angeblich bei sechs bis 8,5 Millionen Euro.

Nizza-Boss: "Youssoufa war ein sehr gefragter Stürmer"

Moukoko freut sich nun auf sein neues Kapitel im Süden Frankreichs: "Ich erwarte viel von dieser Saison, sowohl auf die Mannschaft als auch auf mich persönlich bezogen. Ich bin mit großer Vorfreude, Demut und Ehrgeiz hierher gekommen."

Nizzas Sportdirektor Florian Maurice bezeichnete den Neuzugang als einen "Spieler, der vor Qualität strotzt, der hinten gut steht und vor dem Tor hochbegabt ist. Trotz seines jungen Alters ist er bereits deutscher Nationalspieler und verfügt über echte Erfahrung im Spitzenfußball. Er wird uns im Sturm ein anderes Profil geben".

Klubpräsident Jean-Pierre Rivère fügte mit Blick auf den Sommer-Transfer hinzu: "Youssoufa war ein sehr gefragter Stürmer und wir sind hocherfreut, dass er sich uns anschließt. Im Transferfenster geht es um Gelegenheiten und diese war aus unserer Sicht eine gute, die wir dann auch genutzt haben."