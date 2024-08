VfB Stuttgart prüft Deal mit Chelsea-Star

IMAGO/Paul Phelan

Der VfB Stuttgart ist angeblich an Trevoh Chalobah (r.) vom FC Chelsea interessiert

Der VfB Stuttgart hat in diesem Sommer zahlreiche Neuzugänge verpflichtet, zuletzt wurde der Transfer von Ameen Al-Dakhil bekannt gegeben. Nun soll der Bundesliga-Vizemeister einen weiteren Spieler auf dem Zettel haben - vom englischen Spitzenklub FC Chelsea.

Profitiert der VfB Stuttgart vom Kader-Chaos beim FC Chelsea? Wie "Sky UK" am Donnerstag berichtet, prüfen die Schwaben einen Transfer von Verteidiger Trevoh Chalobah.

Der 25-Jährige spielt in den Planungen von Blues-Teammanager Enzo Maresca keine Rolle, in keinem der bisher drei Pflichtspielen dieser Saison stand er im Kader. Um keinen Transfer zu gefährden, trainiert Chalobah schon mehreren Wochen nicht mit dem Rest der Mannschaft. Im Sommer 2023 war der Abwehrspieler indes lange mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden, am Ende kam es jedoch nicht zu einem Abschluss.

Dem englischen Pay-TV-Sender zufolge denkt der VfB Stuttgart über ein Leihgeschäft nach. Konkurrenz könnte Premier-League-Klub Crystal Palace darstellen, da die Londoner womöglich noch bis zum Ende der Wechselfrist in England am Freitag (24 Uhr) Marc Guehi an Newcastle United verlieren könnten.

VfB Stuttgart holt Ameen Al-Dakhil

Ob ein Wechsel zum VfB Stuttgart zustande kommt, liegt allerdings vor allem an der Bereitschaft des Klubs, einen weiteren Neuzugang zu verpflichten.

Das Fachblatt "kicker" hatte in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, dass die Transferbemühungen im Ländle inzwischen abgeschlossen seien. Erst kürzlich hatte der VfB Stuttgart mit Ameen Al-Dakhil vom FC Burnley einen weiteren Verteidiger verpflichtet und somit die Lücke des zum BVB abgewanderten Waldemar Anton geschlossen.

Aus Italien hieß es derweil, dass die Stuttgarter zudem Abwehrspieler Tiago Djaló von Juventus Turin auf dem Zettel haben.

Allein auf der Abgangsseite könnte sich beim VfB demnach noch etwas tun, so der "kicker". So sei unter anderem die Zukunft von Außenstürmer Silas in Stuttgart nicht mehr in Stein gemeißelt.