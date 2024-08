Wilde Gerüchte: Denkt der FC Bayern über Hummels nach?

IMAGO/Heiko Becker

Die Zukunft von Mats Hummels ist noch immer ungeklärt

Der zurzeit vereinslose Mats Hummels sorgt weiterhin für mächtig Gesprächsstoff. Anhaltende Gerüchte, er befinde sich mit dem spanischen Erstligisten RCD Mallorca kurz vor einer Einigung, entkräftete der Routinier am Donnerstag höchstselbst, auch Spekulationen über ein Engagement bei LaLiga-Konkurrent Real Sociedad bewahrheiteten sich bis dato nicht. Selbst rund um den FC Bayern ploppten in diesem Sommer schon Meldungen zum Ex-BVB-Star auf.

Immer wieder geisterte um die Säbener Straße die Meldung herum, dass der FC Bayern über eine erneute Verpflichtung des 35-Jährigen als mögliche Backup-Lösung für die Innenverteidiger-Position nachdenke. Zuletzt nahmen diese Spekulationen noch einmal an Fahrt auf, nachdem sich Matthijs de Ligt in Richtung Manchester United verabschiedet hatte.

Außerdem verbrachte Hummels ohnehin einige Zeit in diesem Sommer in München, wo sein Sohn Ludwig bei seiner Ex-Frau Cathy Hummels lebt.

Mittlerweile soll aber klar sein, dass fußballerisch gesehen den langjährigen Dortmund-Star nichts mehr in die bayrische Landeshauptstadt zieht. Nach "Bild"-Informationen soll an den wilden Gerüchten, der FC Bayern könnte es auf eine dritte und letzte Hummels-Verpflichtung abgesehen haben, nichts dran sein.

Nichts dran an den Hummels-Gerüchten

Und auch der Ex-Weltmeister selbst habe sich in München zwar fit gehalten, allerdings ohne die Hintergedanken, noch einmal für den deutschen Rekordmeister aufzulaufen.

"Auch für Hummels war eine erneute Rückkehr kein Thema. Das kann er den BVB-Fans nicht antun", hieß es in dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" dazu. Der Abwehrspieler hatte für die Münchner einst in der Saison 2006/2007 sein Profi-Debüt gefeiert, war zudem zwischen 2016 und 2019 noch einmal an die Säbener Straße zurückgekehrt und mit dem Klub dreimal Deutscher Meister geworden.

Davor und danach stand er insgesamt 14 Jahre lang beim BVB unter Vertrag und genießt bei den Schwarz-Gelben Legendenstatus.