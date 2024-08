Real Madrid will kein Wettbieten mit FC Bayern und Co.

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Real Madrid? FC Bayern? Um Bayer Leverkusens Florian Wirtz ranken sich Spekulationen

Florian Wirtz besitzt einen langfristigen Vertrag bei Bayer Leverkusen - und dennoch ranken sich immer wieder Transfer-Gerüchte um den Nationalspieler. Real Madrid wird hierbei wiederholt als Interessent genannt. Die Königlichen wollen ein Wettbieten mit dem FC Bayern und Co. angeblich verhindern.

Wirtz hatte sich für diesen Sommer frühzeitig zu Bayer Leverkusen bekannt. Derweil wird bereits darüber spekuliert, wie es für den offensiven Mittelfeldspieler, dessen Arbeitspapier im Rheinland bis 2027 datiert ist, in 2025 weitergehen könnte.

Real Madrid taucht immer wieder in den entsprechenden Transfer-Gerüchten auf. Laut dem Portal "fichajes.net" will der spanische Meister kein Wettbieten um Wirtz eingehen. Die Königlichen sollen demnach erwarten, dass der 21-Jährige im Fall der Fälle klar signalisiert, in Richtung Estadio Santiago Bernabéu wechseln zu wollen.

Die Madrilenen möchten damit offenbar verhindern, dass der Preis für Wirtz "astronomische Höhen" erreicht, schreibt das spanische Portal weiter. Doch soweit ist es noch nicht.

Gerüchte rund um FC Bayern und Co. - Bayer Leverkusen bleibt gelassen

Wirtz fokussiert sich auf die neue Saison bei Bayer Leverkusen. Er habe noch keinen Fahrplan bezüglich seiner sportlichen Zukunft, wurde der DFB-Youngster Anfang August vom "kicker" zitiert.

Immer wieder heißt es, dass sich der FC Bayern im Sommer 2025 um Wirtz bemühen will.

Die Leverkusener Verantwortlichen blicken dagegen gelassen auf die kursierenden Spekulationen rund um den deutschen EM-Fahrer.

"Also ich habe ja gefühlt vorgestern Fragen beantwortet, ob er in diesem Sommer da ist. Da war ich sehr optimistisch. Ich habe sogar mal in einer Sendung gesagt, dass er bleibt. Das hat mir dann auch keiner geglaubt. Von daher: Was soll ich sagen?", antwortete Bayer-Sportchef Simon Rolfes im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de zuletzt lachend auf die Zukunftsfrage in Bezug auf Wirtz.