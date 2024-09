Hamburger SV winkt erneuter Millionen-Regen

IMAGO/Henning Rohlfs

Dynamo Kiew wird seine Europapokal-Heimspiele wohl im Hamburger Volksparkstadion austragen

Bereits in der letzten Saison stellte der Hamburger SV sein Stadion einem ukrainischen Top-Klub zur Verfügung. Schachtar Donezk absolvierte seine Champions-League-Partien im Volkspark. Auch in der neuen Spielzeit finden offenbar erneut Europapokalspiele in der HSV-Arena statt, die den Rothosen finanziell helfen dürften.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen im Hamburger Volksparkstadion erneut Europapokalspiele eines ukrainischen Top-Klubs ausgetragen werden. Demnach wird Dynamo Kiew seine zunächst vier Gruppenspiele der Europa-League-Spiele in der Heimspielstätte des Hamburger SV austragen.

Auf der offiziellen UEFA-Website wird die Arena bereits als Spielort aufgeführt. Der Klub aus der ukrainischen Hauptstadt hatte den Vollzug bereits am Montag auf seiner Website mitgeteilt. Mit einer Bestätigung wollte der HSV auf Nachfrage der "Deutschen Presse-Agentur" allerdings noch nicht raus.

Hamburger SV profitiert finanziell

In der vergangenen Saison hatte Schachtar Donezk, die wie Kiew auf Grund der Folgen des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine keine Heimspiele in ihren Heimspielstätten austragen dürfen, im Volksparkstadion gastiert. Drei Champions-League-Spiele sowie eine Playoff-Partie fanden in der Arena des HSV statt. Nun trägt der Meister seine internationalen Partien auf Schalke aus.

Davon profitierte der Zweitligist auch finanziell: Als Stadion-Eigentümer verdienten die Rothosen zwischen drei und vier Millionen Euro. Auch von den Dynamo-Auftritten im heimischen Stadion verspricht man sich in der Hansestadt wohl Einnahmen im siebenstelligen Bereich.

Der 16-malige ukrainische Meister trifft am 25. September (21.00 Uhr) auf Lazio Rom, am 7. November auf Ferencvaros Budapest, den tschechischen Verein Viktoria Pilsen am 28. November und den lettischen Club FK RFS am 30. Januar.