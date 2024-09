Gleich vier Premier-League-Klubs an Coman interessiert?

IMAGO/Ulrich Wagner

Kingsley Coman läuft weiterhin für den FC Bayern auf

Lange wurde über einen Wechsel spekuliert, letztlich blieb Kingsley Coman aber doch beim FC Bayern. Laut eines Medienberichts hatten gleich vier Klubs aus der Premier League den französischen Nationalspieler bis zuletzt auf dem Zettel - ein Transfer kam nicht zustande.

Wie das spanische Portal "fichajes.net" behauptet, erwogen der FC Arsenal, FC Chelsea sowie Manchester United und Tottenham Hotspur, Coman rund um den Deadline Day vom FC Bayern loszueisen. Die Premier-League-Vertreter sollen allerdings letztlich andere Strategien verfolgt haben.

Der FC Arsenal holte Raheem Sterling per Leihe vom FC Chelsea. Die Blues verpflichteten ihrerseits Jadon Sancho von Manchester United. Die Red Devils sahen sich auf den Flügelpositionen breit genug aufgestellt, wie auch ManUnited-Sportdirektor Dan Ashworth unlängst betonte. Tottenham soll sich ebenfalls dagegen entschieden haben, kurz vor Ablauf der Wechselfrist auf den Außenbahnen personell nachzulegen.

Coman spielt weiterhin für den FC Bayern

Coman wurde rund um den Deadline Day vor allem mit Al Hilal in Verbindung gebracht. Der FC Bayern soll sich sogar schon mit dem Klub aus Saudi-Arabien einig gewesen sein, wie es in übereinstimmenden Medienberichten hieß. Letztlich entschied sich Coman für einen Verbleib in München.

"Wir sind sehr, sehr happy, dass er hier ist. Er ist für uns ein ganz wichtiger Spieler", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern und SC Freiburg (2:0) bei "DAZN" zur Personalie. "Wir hoffen, dass er diese Saison richtig fit bleibt über die ganze Saison. Dann wird er uns viel Freude bereiten", so der Kaderplaner weiter.

Coman spielt bereits seit 2015 für den FC Bayern. Das Arbeitspapier des 28-Jährigen ist an der Säbener Straße noch bis 2027 datiert. Der Konkurrenzkampf in München ist groß. Mit Michael Olise, Serge Gnabry oder Leroy Sané stehen weitere Stars für die Flügelpositionen im Kader.