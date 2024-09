Berater bot FC Bayern Italien-Star an

IMAGO/Maciej Rogowski

Federico Chiesa wurde offenbar dem FC Bayern angeboten

Der FC Bayern hat in der zurückliegenden Sommer-Transferphase viel Geld in die Hand genommen, um den Kader zu verstärken. Nun kommt heraus: Die Münchner hätten einen verhältnismäßig günstigen Angreifer bekommen können, lehnten allerdings ab.

Italiens Nationalspieler Federico Chiesa vom Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin war in der Vergangenheit immer wieder lose mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden, wirklich konkret wurde es jedoch nie. In diesem Sommer wäre ein Deal allerdings offenbar möglich gewesen.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, wurde der Flügelstürmer dem FC Bayern seitens der Berater aktiv angeboten.

Interesse an einer Verpflichtung hatten die Kaderplaner des deutschen Rekordmeisters zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Der Grund: Der Bundesliga-Dritte der Vorsaison hatte sich da schon mit Michael Olise von Crystal Palace verstärkt. Für den 22-Jährigen griff man an der Säbener Straße tief ins Portemonnaie. 53 Millionen Euro als Fixbetrag zuzüglich sechs Millionen Euro an Variablen soll Olise Berichten zufolge gekostet haben.

FC Liverpool schnappt sich Chiesa - Ablöse verhältnismäßig gering

Federica Chiesa wäre für den FC Bayern wohl deutlich günstiger gewesen. Einen Tag vor dem Ende der Wechselfrist hatte nämlich der FC Liverpool zugebissen und den Europameister von 2021 für rund 20 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen verpflichtet. Zwölf Millionen Euro wurden als feste Ablöse fällig.

Der 26-Jährige unterschrieb an der Anfield Road einen Vierjahresvertrag.

Chiesa, in Florenz ausgebildet, war im Sommer 2020 zu Juventus Turin gewechselt. Dort lieferte er in insgesamt 131 Partien 32 Tore und 23 Vorlagen. Zweimal gewann er mit Juve den italienischen Pokal.

Zuletzt war seine Karriere, bedingt auch durch Verletzungen, allerdings in Stocken geraten. In den Plänen von Trainer Thiago Motto spielte er in der Saisonvorbereitung keine Rolle mehr.