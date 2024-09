Premier League statt FC Bayern? Spekulationen um Tah

IMAGO/Laci Perenyi

Jonathan Tah wechselte nicht von Bayer Leverkusen zum FC Bayern

In der abgelaufenen Transferperiode stand lange ein Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern im Raum. Am Ende blieb der Innenverteidiger aber doch bei Bayer Leverkusen. Im kommenden Sommer könnte es erneut spannend werden, macht dann der FC Liverpool aus der Premier League Ernst?

"Bild"-Journalist Christian Falk bringt in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" den FC Liverpool als mögliche Station für Tah ins Spiel.

Reds-Abwehrchef Virgil van Dijk besitzt an der Anfield Road nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Ob der 33-Jährige anschließend an der Merseyside bleibt, ist ungewiss. Falk nennt Tah als potenzielle Option für die Nachfolge des Niederländers.

"Ich denke, der große Vorteil für Liverpool im Rennen um Tah ist, dass die Premier League immer sein großer, großer Traum war", schreibt der Reporter. "Es wird immer wieder Gerüchte geben, die ihn mit einem Wechsel nach Newcastle in Verbindung bringen. Aber wenn Liverpool bei ihm anklopft, besteht vielleicht eine große Chance, dass er nächste Saison in der Premier League spielt", so der "Bild"-Fußballchef weiter.

Kein Wechsel zum FC Bayern

Tah ist nur noch bis zum kommenden Sommer an Bayer Leverkusen gebunden. Der 28-Jährige galt in der abgelaufenen Transferperiode als heißer Flirt des FC Bayern - zu einem Wechsel kam es jedoch nicht.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht anstrengend ist. Am Ende sind es natürlich immer die Spieler, die in diesen Situationen am wenigsten Kontrolle haben über das, was passiert", reagierte Tah nach der Leverkusener Niederlage in der Bundesliga gegen RB Leipzig (2:3) zuletzt auf den Transfer-Wirbel um seine Person.

Der deutsche Nationalspieler versicherte: "Ich bin voll und ganz hier mit dem Kopf. Ich bin kein Mensch, der sich lange mit der Vergangenheit beschäftigt und gucke nach vorne."

Tah läuft bereits seit 2015 für Bayer Leverkusen auf.