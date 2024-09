Emotionaler BVB-Abschied für Hummels

IMAGO/Stephan Schuetze/RHR-FOTO

Mats Hummels zurück im BVB-Dress

Mats Hummels verabschiedete sich am Samstagnachmittag offiziell von den BVB-Fans. Borussia Dortmund begrüßte seinen langjährigen Abwehrstar mit warmen Worten.

"Lieber Mats, wir verneigen uns vor Dir und Deiner Leistung! Wir wünschen Dir heute einen unvergesslichen Tag mit vielen alten Weggefährten. Du hast für immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des Vereins", hallte es im Rahmen des Abschiedsspiels von Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski aus den Lautsprechern im Dortmunder Stadion.

Der 35-Jährige, der sich nach seinem Vertragsende beim BVB zuletzt der AS Rom angeschlossen hatte, meldete sich gegenüber "Sky" selbst zu Wort.

"Schöne und fiese Mischung" für BVB-Legende Hummels

"Es ist eine sehr schöne und fiese Mischung aus Freude und ein bisschen Wehmut. Ich habe schon sehr viel Zeit meines Fußballerlebens hier in diesem Stadion verbracht und es war eine wunderschöne Zeit", sagte Hummels im Interview mit dem TV-Sender.

"Ich bin froh, dass bislang noch keine Tränen geflossen sind, aber es wird eng", offenbarte der Weltmeister von 2014, der von der Kulisse beim Abschiedsspiels seiner Ex-Kollegen Piszczek und Blaszczykowski schwärmte.

Hummels erklärt Wechsel zur AS Rom

Hummels selbst absolvierte in seiner Karriere insgesamt 508 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben. Der Abwehrmann heuerte unlängst bei der AS Rom in der Serie A an.

Der Wechsel zur Giallorossi sei "eine sehr große Sache" für ihn, sagte Hummels im Interview mit Klub-Medien. Als Kind habe er die AS Rom bereits verfolgt, speziell zu Zeiten von Francesco Totti. "Ich bin sehr glücklich, hier und Teil dieses Vereins zu sein", so Hummels.

Er habe sich mit der Wahl seines neuen Arbeitgebers sehr viel Zeit gelassen, da er keine Entscheidung treffen wollte, die er später bereuen würde, schilderte der Routinier den Prozess. Nun legt Hummels in Italien los.