Schlechte Davies-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Davies' Zeit beim FC Bayern endet wohl im Sommer 2024

Der viel diskutierte Wechsel von Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid kam auch im vergangenen Transfer-Sommer nicht zustande. An der Säbener Straße hoffen sie insgeheim noch immer auf eine Verlängerung des Linksverteidigers, doch diese wird zunehmend unwahrscheinlicher.

Real Madrid will im Poker um Alphonso Davies bereits im Winter die nächste Stufe zünden und den Kanadier via Vorvertrag an sich binden. Möglich macht dies der im Sommer 2025 auslaufenden Kontrakt des Abwehrspielers, mit dem der FC Bayern nach wie vor gerne verlängern würde. Dass es dazu kommt, gilt mittlerweile jedoch als nahezu ausgeschlossen.

Weil Davies im kommenden Jahr ablösefrei zu haben ist, ist der 23-Jährige aber nicht nur für die Königlichen aus Madrid interessant. Das englische Portal "HITC" berichtet mit dem Verweis auf eigene Informationen, dass sich mindestens auch drei Premier-League-Klubs in den Kampf um Davies' Unterschrift einschalten werden.

Nicht nur Real Madrid an Bayern-Star Davis interessiert

Namentlich werden Manchester City, der FC Chelsea und nun auch der FC Arsenal genannt. Aber auch der FC Liverpool und Manchester United könnten ihm dem Bericht zufolge ein Angebot unterbreiten.

Laut "HITC" sind sich die Vereine aus der höchsten englischen Spielklasse allerdings bewusst, dass Real Madrid die mit Abstand besten Karten hat. Dennoch wollen sie Davies mit einem Angebot ins Grübeln bringen, heißt es.

Für den FC Bayern sind das schlechte Nachrichten, denn eine Vertragsverlängerung wird durch das Interesse aus England noch unwahrscheinlicher als ohnehin schon. Finanziell wird der deutsche Rekordmeister aufgrund des selbst auferlegten Sparkurses wohl kaum mit den genannten Klubs mithalten können.

Zudem soll Davies selbst auch eine Luftveränderung anstreben. Schon im vergangenen Sommer hätte es diese geben können, doch dem Vernehmen nach wurden sich der FC Bayern und Real Madrid in der Ablösefrage nicht einig.