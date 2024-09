Wechsel zum FC Bayern? Insider schätzt Lage bei Wirtz ein

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Bayer Leverkusens Mega-Talent Florian Wirtz wird beim FC Bayern gehandelt

Ein Wechsel des auch beim FC Bayern gehandelten Nationalspielers Florian Wirtz stand Transfer-Guru Fabrizio Romano zufolge in der abgelaufenen Transferperiode nicht zur Debatte, könnte aber in naher Zukunft ein Thema werden.

"Es war nie wirklich eine Möglichkeit, dass er Bayer Leverkusen in diesem Sommer verlässt, da es ein wichtiges Versprechen des Vereins an Xabi Alonso war", schrieb Romano in seinem "Daily Briefing".

Der spanische Erfolgscoach widerstand Lockrufen unter anderem aus München auch wegen der Aussicht, weiter mit dem 21 Jahre alten Mega-Talent zusammenarbeiten zu können. Wirtz sei daher "unantastbar" gewesen und habe einen Abgang vom Doublesieger auch selbst nicht forciert, so der bestens vernetzte italienische Reporter.

2025 könne sich das Blatt in der Causa jedoch wenden, so Romano, "aber das hängt von mehreren Faktoren ab und ist noch nicht entschieden".

Klar ist ihm zufolge, dass nach wie vor zahlreiche Top-Klubs die Entwicklung in der Causa Wirtz beobachten. Trotz der Leverkusener Erfolge der abgelaufenen Saison könnte ein Wechsel im kommenden Sommer in den Bereich des Möglichen rücken, erklärte Romano.

Florian Wirtz zum FC Bayern? Gerüchte werden lauter

Seit seinem Gala-Auftritt neben Jamal Musiala beim 5:0-Kantersieg der Nationalmannschaft gegen Ungarn nahmen die Gerüchte um einen Wechsel von Wirtz zum FC Bayern wieder Fahrt auf.

"Bild" spekulierte, der deutsche Rekordmeister könne ein 300-Millionen-Euro-Paket schnüren, um einerseits den 2026 auslaufenden Vertrag von Musiala zu verbesserten Konditionen zu verlängern und andererseits Wirtz von Bayer an die Isar zu lotsen.

Zugrunde legte das Boulevard-Blatt bei seiner Rechnung eine Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro sowie einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt von 15 Millionen Euro pro Saison für den ehemaligen Kölner.

Neben dem FC Bayern soll sich auch Manchester City intensiv mit Wirtz beschäftigen. Top-Chancen werden zudem Real Madrid eingeräumt. Bei den Königlichen gilt Xabi Alonso als möglicher Nachfolger von Chefcoach Carlo Ancelotti.