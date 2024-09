Klopp-Comeback? BVB-Sportdirektor Kehl äußert sich

imago sportfotodienst

Jürgen Klopp (m.) und Sebastian Kehl (r.) kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim BVB

Zum Ende der vergangenen Saison hörte Jürgen Klopp als Teammanager beim FC Liverpool auf. Mindestens ein Jahr will der 57-Jährige keinen neuen Posten annehmen. Möglicherweise beendet er seine Trainerlaufbahn sogar ganz. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl glaubt allerdings fest daran, dass der gebürtige Stuttgarter noch einmal auf die große Bühne zurückkehrt.

Zuletzt kehrte Jürgen Klopp bereits ins Dortmunder Westfalenstadion zurück. Beim Abschiedsspiel seiner Ex-Schützlinge Jakub Błaszczykowski und Łukasz Piszczek stand der 57-Jährige erstmals seit seinem Aus beim FC Liverpool wieder an der Seitenlinie. Bei seiner Rückkehr betonte er, dass er "nichts vermisse".

Klopp hatte angekündigt, mindestens ein Jahr keinen neuen Trainerposten anzunehmen. Auch ein lukratives Angebot des US-Verbandes konnte daran nicht ändern. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass der Ex-Profi seine Karriere als Übungsleiter ganz beendet und der großen Bühne fernbleibt.

BVB-Boss Kehl: Klopp wird "irgendwann nochmal auftauchen"

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der Klopp bestens aus gemeinsamen Tagen bei Borussia Dortmund kennt, ist jedoch davon überzeugt, dass die BVB-Ikone noch einmal eine Aufgabe im Fußballgeschäft übernehmen wird. "Ich glaube, er wird wieder zurückkommen. In welcher Rolle weiß ich nicht, aber ich denke, er wird irgendwann nochmal auftauchen", erklärte er bei "Sky90".

Bereits beim Abschiedsspiel habe der ehemalige Mittelfeldspieler gemerkt, dass Klopp "immer noch Gänsehaut auslöst" und den Abschied der polnischen Klub-Legenden "natürlich bereichert" hat: "Das war der alte Klopp, aber natürlich ohne den Druck, den man in so einem Spiel nicht hat, sondern er hat einfach Spaß vermittelt. Er hat sich riesig gefreut, all seine Jungs zu sehen."

Zwischen 2008 und 2015 war Klopp als Cheftrainer der Westfalen im Amt. Mit den Schwarz-Gelben gewann er zweimal die Bundesliga. Zudem feierte der BVB unter seine Leitung einen Triumph im DFB-Pokal.