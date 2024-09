Karriereende? Neuer reagiert auf Zukunftsfrage

IMAGO/Mladen Lackovic

Manuel Neuer hütet das Tor des FC Bayern

Manuel Neuer befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr beim FC Bayern. Ob er seine Karriere darüber hinaus fortsetzen wird, ließ der Ex-Nationalspieler vor dem Münchner Champions-League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb offen.

"Ich starte nicht in die Saison, um am Ende auf Wiedersehen zu sagen. Ich fühle mich sehr gut, bin leistungsfähig. Die Zeit wird zeigen, wie es weitergehen wird, ob es mir weiterhin Spaß macht, ob der Verein mich braucht", sagte Neuer auf einer Pressekonferenz am Montag.

Der 38-Jährige läuft bereits seit 2011 für den FC Bayern auf, sein Arbeitspapier an der Säbener Straße endet im Sommer 2025. Neuer hatte nach der Heim-Europameisterschaft im Sommer seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Eine erneute Vertragsverlängerung beim FC Bayern ist derweil nicht ausgeschlossen.

FC Bayern startet in die Champions League

Zunächst will sich Neuer aber erst einmal auf die Gegenwart konzentrieren - und die heißt Champions-League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb.

"Es ist immer hilfreich, schnell zu spielen, die richtige Position zu haben. Wir wissen, dass die Nummer 10, Martin Baturina, ein starker Spieler ist, auch Bruno Petković im Sturm bringt eine gewisse Wucht in den Strafraum, da müssen wir aufpassen", blickte der Routinier auf das Duell mit dem kroatischen Topklub voraus.

Die Champions League wird in dieser Saison erstmals in einer Ligaphase ausgetragen. "Es ist etwas Neues", kommentierte Neuer den neuen Modus der Königsklasse.

Der FC Bayern habe "sehr gute Gegner in der Ligaphase", warnte der Kapitän. "Der Start wird sehr wichtig sein. Der hat uns auch in der Liga und im Pokal geholfen. Mit den vier Siegen steht man mit einer breiteren Brust auf dem Platz. Diesen Schwung wollen wir in das Spiel gegen Dinamo mitnehmen", führte Neuer aus.

Die weiteren Gegner in der Champions League sind Paris Saint-Germain, SL Benfica, Slovan Bratislava (alle zuhause), der FC Barcelona, Shakhtar Donetsk, Feyenoord sowie Aston Villa (alle auswärts).