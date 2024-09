Bedient sich Inter wieder beim FC Bayern?

IMAGO/Philippe Ruiz

Tarek Buchmann (l.) spielt seit 2019 für den FC Bayern

Inter Mailand hat in der jüngeren Vergangenheit in Person von Yann Sommer sowie Benjamin Pavard zwei Spieler vom FC Bayern losgeeist. In Italien kursieren Spekulationen, wonach die Nerazzurri im kommenden Sommer bezüglich eines Abwehr-Juwels an der Säbener Straße vorstellig werden könnte.

Das Portal "interlive" will zumindest vom Mailänder Interesse an Tarek Buchmann erfahren haben.

Der 19-Jährige ist in der Innenverteidigung beheimatet, kommt seit seinem Wechsel vom FC Augsburg nach München im Sommer 2019 in den Nachwuchsmannschaften zum Einsatz.

Buchmann laborierte in der vergangenen Saison an einer hartnäckigen Muskelverletzung. Aufgrund dessen wartet der Youngster noch auf seinen ersten Profi-Einsatz beim FC Bayern. "Es ist wichtig, dass ich fit werde und fit bleibe", wurde der Abwehrspieler im Juni vom deutschen Rekordmeister zitiert.

Inter Mailand holte Sommer und Pavard vom FC Bayern

Buchmann gilt als großes Talent auf seiner Position. Das ist Inter Mailand offenbar nicht entgangen. Der amtierende italienische Meister soll den deutschen U-Nationalspieler auf dem Zettel haben, um seine Defensive im kommenden Sommer zu verjüngen. Dann enden die Verträge der beiden Innenverteidiger Stefan de Vrij (32 Jahre) und Francesco Acerbi (36 Jahre). Ob Inter noch einmal mit beiden Routiniers verlängert, ist offen.

Die Mailänder dürften Buchmann aber in erster Linie als Perspektivspieler auf dem Zettel haben. Inter bediente sich in der jüngeren Vergangenheit schon zwei Mal beim FC Bayern. So wechselten Yann Sommer sowie Benjamin Pavard im Sommer 2023 aus München in die Modestadt, gewannen mit dem Traditionsklub auf Anhieb den Scudetto.

Das Portal "interlive" vergleicht Buchmann in seinem entsprechenden Medienbericht sogar mit Pavard. Der 19-Jährige besitzt beim FC Bayern ein Arbeitspapier bis 2026.