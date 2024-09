Kult-Reporter über Baller-Bayern: "Wie auf dem Jahrmarkt"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bislang präsentierte sich der FC Bayern in optimaler Verfassung

Die Resultate könnten derzeit nicht viel besser sein, die Stimmung ist entsprechend gelöst: Doch trotz der jüngsten Schützenfeste beim 6:1 in der Bundesliga gegen Holstein Kiel und 9:2 gegen Dinamo Zagreb in der Champions League liegt beim FC Bayern weiter einiges im Argen, das schon beim ersten kleinen Rückschlag an die Oberfläche befördert werden könnte.

Diese Meinung zumindest vertritt der langjährige TV-Kommentator Marcel Reif, der bei den Münchnern unter anderen in den Personalien Joao Palhinha oder Leon Goretzka einige schwelende Konfliktherde ausgemacht hat.

"Im Moment ist alles verdammt heile Welt. 6:1 gegen Kiel, 9:2 gegen Zagreb. Mehr kannst du nicht rumballern - das ist ja wie auf dem Jahrmarkt", meinte der Kult-Reporter in seiner "Bild"-Sendung "Reif ist live".

Reif ist sich aber sicher, dass schon zeitnah auch die ersten sportlichen Hindernisse für den Tabellenführer kommen werden und erst dann zutage tritt, wie friedlich die Atmosphäre an der Säbener Straße wirklich ist.

Leverkusen-Duell als erster echter Gratmesser für den FC Bayern

"Es wird noch spannender werden. Es gibt genug Zeug in der Kabine, was da rumsitzt und von dem wir alle wissen. Im Moment brauchen wir es aber gar nicht anfassen, weil beim 6:1 und 9:2 ist natürlich nicht viel falsch gewesen", so Reif nach den Gala-Leistungen des FC Bayern in der Meisterschaft und in der Königsklasse.

Erster echter Gradmesser wird voraussichtlich das Duell mit dem amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen. Dieses ist am fünften Bundesliga-Spieltag am 28. September (ab 18:30 Uhr), also bereits am übernächsten Wochenende, angesetzt.

"Schauen wir mal, wer dann spielt und wie die Dinge sich dann entwickeln. Da haben wir zum ersten Mal richtig Musik im Karton", fügte der 74-Jährige hinzu.

Nach drei Spieltagen ist der FC Bayern das einzige Bundesliga-Team, das alle bisherigen Partien auch gewonnen hat.