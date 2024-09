Guirassy mit klarer Ansage vor Stuttgart-Rückkehr

IMAGO/Club Brugge - Borussia Dortmund

Serhou Guirassy erzielte in Brügge sein erstes Tor für den BVB

Vor dem großen Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub VfB Stuttgart am kommenden Sonntag (ab 17:30 Uhr) hat Serhou Guirassy seinen klaren Wunsch formuliert, mit dem BVB drei Punkte aus dem Ländle mitzunehmen.

Gegenüber Vereinsmedien von Borussia Dortmund stellte der Mittelstürmer, der im Sommer von den Schwaben zu den Westfalen gewechselt war, klar: "Wenn wir auf sie treffen, wollen wir auf jeden Fall gewinnen."

Guirassy gab unumwunden zu, dass das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein "natürlich etwas Besonderes" für ihn sei. Dennoch sei es das eindeutige Ziel, mit dem BVB einen Auswärtssieg zu landen und das nächste Erfolgserlebnis in der Bundesliga einzufahren.

"Ich bin hierher gewechselt, um zu gewinnen. Natürlich mag ich Stuttgart. Sie wissen, was ich über sie denke. Aber hier spiele ich jetzt für Dortmund und ich fahre nach Stuttgart, um zu gewinnen", so der Guineer, der in Dortmund einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschrieben hatte.

Seit seinem Wechsel ins östliche Ruhrgebiet konnte Guirassy bis dato noch nicht allzu viel mitwirken. Nach seiner überstandenen Knieverletzung stand er in der Bundesliga und Champions League bisher jeweils einmal auf dem Platz. Für einen Einsatz über 90 Minuten reichte es bis dato noch nicht.

Guirassy gibt Versprechen an die BVB-Fans

"Ich muss natürlich noch viel trainieren oder noch ein paar Spiele machen, aber ich fühle mich schon besser. Ich kann mehr Läufe machen. Natürlich bin ich noch nicht bei 100 Prozent", gab der 28-Jährige zu, der am vergangenen Mittwochabend beim 3:0-Auswärtssieg beim FC Brügge seinen ersten Pflichtspiel-Treffer für Borussia Dortmund erzielt hatte.

Er wolle nun konzentriert und zielstrebig weiter an seiner Fitness und dem Zusammenspiel mit den neuen Teamkollegen arbeiten und gab den BVB-Anhängern das Versprechen: "Wir werden bald das Beste von mir sehen."