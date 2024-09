Bobic: Dieser Bayern-Transfer war ein "Volltreffer"

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Bayerns Michael Olise (2.v. re.) war gegen Werder an fast allen Toren beteiligt

Der frühere Bundesliga-Spieler und spätere Funktionär Fredi Bobic hat den FC Bayern für die jüngsten Leistungen auf nationaler und internationale Bühne gelobt und dabei einen Spieler ganz besonders hervorgehoben, der im Team von Trainer Vincent Kompany derzeit den Unterschied macht.

Der FC Bayern München blickt auf eine irre Woche zurück: Auf einen 6:1-Erfolg bei Holstein Kiel in der Bundesliga folgte ein 9:2-Kantersieg in der Champions League und schließlich das souveräne 5:0 gegen Werder Bremen am Samstag. Kein Wunder, dass der frühere Bundesliga-Manager Fredi Bobic ins Schwärmen geriet.

"Auch wenn diese Gegner nicht oberstes Regal waren: 20 Tore in drei Spielen musst du erst mal schießen", betonte Bobic in seiner Kolumne im "kicker".

Dem deutschen Rekordmeister merke man derzeit die Spielfreude extrem an, die Münchner seien bis zum Rand mit Selbstvertrauen betankt. Großen Anteil daran habe vor allem der neue Trainer.

"Unter Vincent Kompany ist jedes Spiel eine 90-minütige Vollgas-Veranstaltung. Da wird nicht runtergeschaltet oder verwaltet, sondern mit hoher Intensität durchgezogen. Man erkennt, was Kompany will. Das hohe Pressing bringt viele Ballgewinne", hob Bobic die Vorteile des Kompany-Balls hervor.

FC Bayern: Olise auf den Spuren seiner Vorgänger

Auf Spielerseite habe ihm in den letzten Partien vor allem Michael Olise gefallen. Der kam im Sommer für immerhin 53 Millionen Euro von Crystal Palace. "Ihn habe ich schon damals aufmerksam verfolgt", verriet Bobic. "Da hat der FCB einen Volltreffer gelandet, lobte der 52-Jährige den Offensivmann und die Verantwortlichen des FC Bayern zugleich.

Olise habe "extremes Tempo, ein tolles Eins-gegen-eins und das Auge für den besser postierten Mitspieler", schrieb Bobic. Er "macht dieses ohnehin schwer ausrechenbare Team noch variabler und setzt die Tradition herausragender Flügelspieler in München fort", so der frühere Hertha-Manager weiter, der sich möglicherweise an Franck Ribéry oder Arjen Robben erinnert fühlte.

Der Vorteil, den Olise mitbringt: "Harry Kane ist jetzt besser ins Spiel eingebunden als im Vorjahr. Das tut ihm gut und den Bayern auch. Kane ist ein herausragender Abschluss-Spieler, aber er hat mehr zu bieten: intelligente Laufwege, ein Gespür für das Spiel und die Selbstlosigkeit, seine Mitspieler einzusetzen." Der 95-Millionen-Euro-Neuzugang des Vorjahres sei "ein Aushängeschild für die Bundesliga".

Bei allem Lob ordnete Bobic allerdings auch ein, dass die Reifeprüfung für den FC Bayern erst noch komme. Mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart in der Liga sowie Aston Villa und dem FC Barcelona in der Champions League warten die dicken Brocken erst noch in den nächsten Wochen. "Dann wissen wir, wie gut die Bayern wirklich sind", erklärte Bobic.