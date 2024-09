Kabinen-Getuschel über BVB-Trainer Sahin enthüllt

IMAGO/David Inderlied

Über Nuri Sahin soll in der BVB-Kabine getuschelt werden

Nach der bitteren 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart hängt der Haussegen bei Borussia Dortmund schief. Nun wurde Kabinen-Getuschel über BVB-Trainer Nuri Sahin enthüllt.

Wie die "Bild" berichtet, wird in der BVB-Kabine über einige Taktik-Entscheidungen von Sahin getuschelt.

Demnach fragen sich die Dortmunder Spieler, warum der Coach Marcel Sabitzer auf dem rechten Flügel aufstellte, obwohl der Österreicher seine Stärken auf der Doppelsechs deutlich besser einbringen kann.

Hinterfragt werde außerdem, warum Sahin in der Abwehr experimentiert. Der Versuch mit einer Dreierkette aus Waldemar Anton, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck scheiterte gegen den VfB kläglich. Auch die Umstellung in der zweiten Halbzeit auf eine Viererkette brachte keine Stabilität.

Ein weiterer Kritikpunkt seien die Wechsel, die Sahin (nicht) vornahm. Dass Maximilian Beier wie schon beim 3:0 gegen den FC Brügge in der Champions League auch gegen Stuttgart über die vollen 90 Minuten auf der Bank saß, sei für die BVB-Profis unverständlich.

Ebenfalls werde darüber getuschelt, warum Julien Duranville gegen den VfB keine Chance bekam und warum Felix Nmecha den Vorzug vor Kapitän Emre Can erhielt.

Sahin selbst hatte nach der Pleite deutliche Worte gefunden. "So ein Gesicht will ich nie wieder sehen. So dürfen wir als Borussia Dortmund nicht auftreten", hatte der 36-Jährige gesagt: "Das siehst du nicht kommen. Fakt ist: Du kannst als Borussia Dortmund nicht so auftreten. Das war eine Nicht-Leistung."

Kehl kritisiert BVB-Profis

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl ging hart mit der Mannschaft ins Gericht.

"Jeder sollte sich an seine eigene Nase fassen, wie solch eine Leistung zustande kommen kann", ärgerte er sich in der Mixed Zone und ergänzte: "Ich habe bis auf eine kleine Anzahl von Spielern keinen gesehen, der eine Form hatte - oder das Gefühl vermittelt hat, dieses Spiel gewinnen zu wollen."