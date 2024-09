Toni Kroos verspottet UEFA

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Toni Kroos forderte nach dem Handspiel von Marc Cucurella vergeblich Elfmeter

Dank der spanischen Zeitung "Relevo" hat es Fußball-Deutschland nun amtlich: Die Nationalmannschaft ist bei ihrem unglücklichen Viertelfinal-Aus (1:2) gegen Spanien bei der Heim-EM um einen womöglich spielentscheidenden Elfmeter gebracht worden. Toni Kroos reagiert auf die Enthüllungen mit beißendem Spott.

Die Schiedsrichter-Kommission habe der UEFA mitgeteilt, dass Deutschland in der 106. Minute gemäß der aktuellen Regeln Elfmeter hätte bekommen müssen, berichtete "Relevo". Der Spanier Marc Cucurella hatte einen Torschuss von Jamal Musiala mit der linken Hand abgelenkt und so entschärft.

"Sie haben jetzt drei Monate gebraucht, um mitzubekommen, dass es Hand war, was fast alle eigentlich schon in der Sekunde geschafft haben", sagte Ex-Nationalspieler Toni Kroos am Rande der "Icon League" zu der späten Erkenntnis der Schiri-Riege.

Im Ironie-Modus führte Kroos weiter aus. "Das beruhigt mich ungemein. Aber danke, war nicht so wichtig, gibt mir ein gutes Gefühl. Darf ich mich jetzt im Nachgang Europameister nennen? Weil, die haben es ja jetzt offiziell bestätigt."

Vor Kroos hatte sich schon Rekordnationalspieler Lothar Matthäus empört über das Schuldeingeständnis der UEFA-Offiziellen geäußert.

Auch Matthäus wegen Schiri-Bericht stinksauer

"Wenn es stimmt, dass die UEFA jetzt zugibt, dass es eine Fehlentscheidung war – dann sind wir offenbar betrogen worden! Dann war die angebliche Anweisung nur eine Ausrede. Eigentlich eine Frechheit, dass es jetzt zugegeben wird, was damals alle gesehen haben", schimpfte der 63-Jährige in der "Bild".

Matthäus habe schon damals am 5. Juli direkt gesagt, dass es sich um eine klares Handspiel von Cucurella handelte.

"Dann kam am Tag danach die Nachricht, dass es eine Anweisung des Schiri-Obmannes der UEFA gegeben habe, keinen Elfer zu pfeifen, wenn der Arm locker herunterhängt. Deswegen habe ich gesagt, dass die Entscheidung nachzuvollziehen ist, keinen Elfer zu geben. Aber heute stellt sich die Frage: Gab es diese Anweisung in Wirklichkeit gar nicht? Um das aufzuklären, würden mich die Aussagen des Schiedsrichters und des VAR interessieren."