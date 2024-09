FC Bayern verkündet Vertragsverlängerung

IMAGO/Markus Fischer

Jonathan Asp Jensen (M.) verlängert beim FC Bayern

Mittelfeld-Juwel Jonathan Asp Jensen hat seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig verlängert. Wie der deutsche Rekordmeister bekanntgab, ist das neue Arbeitspapier des 18 Jahre alten Dänen bis 2028 datiert.

"Jonny ist die dritte Saison bei uns am Campus und hat sich in dieser Zeit stetig weiterentwickelt. Zu Beginn der aktuellen Regionalliga-Saison zählte er zu den besten Spielern in unserer Mannschaft. Wir sind überzeugt von seinem fußballerischen Potential und seinem großen Talent und freuen uns sehr, dass er auch die nächsten Jahre gemeinsam mit uns gehen möchte", sagte Campus-Chef Jochen Sauer.

Jensen war im Sommer 2022 aus der Jugend des FC Midtjylland zum FC Bayern gewechselt. Medienberichten zufolge flossen damals immerhin 1,2 Millionen Euro Ablöse an seinen Ex-Verein.

Am 33. Spieltag 2023/2024 gab er gegen den VfL Wolfsburg (2:0) sein Profi-Debüt. Weitere Einsätze kamen bisher aber nicht dazu.

Eigentlich läuft der dänische U18-Nationalspieler für die Münchner U23 in der Regionalliga Bayern auf. Dort verzeichnete er in den ersten sechs Ligaspielen starke sieben Torbeteiligungen. Dann fiel er wegen einer Sprunggelenksverletzung zunächst aus. Zuletzt kehrte er aber ins Mannschaftstraining zurück.

Erste Niederlage für die U23 des FC Bayern

Die Zweitvertretung des FC Bayern hatte am vergangenen Wochenende nach neun ungeschlagenen Partien ihre erste Niederlage in der neuen Spielzeit kassiert.

Bei der SpVgg Hankofen-Hailing unterlag das Team von Trainer Jochen Seitz mit 0:2. Tobias Lermer (29./84.) erzielte beide Treffer gegen die Gäste aus München.

"Die Hausherren haben das Spiel fast über die gesamte Spielzeit kontrolliert und verdient für sich entscheiden. In der Viertelstunde nach der Pause konnten wir ein bisschen Druck aufbauen und Chancen kreieren, aber es nicht in Tore ummünzen. In erster Linie müssen wir uns einfach auf unsere Basics konzentrieren", sagte Seitz.