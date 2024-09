BVB-Star auf Shortlist des FC Liverpool

IMAGO/Ralf Treese

Karim Adeyemi vom BVB wird beim FC Liverpool gehandelt

2022 wechselte Karim Adeyemi von RB Salzburg zu Borussia Dortmund, kostete den BVB rund 30 Millionen Euro - und pendelt seitdem häufig zwischen Genie und Leichtsinn. 2024/25 zählt der 22-jährige Flügelstürmer allerdings bislang beständig zu den prägenden Spielern im Dress der Schwarzgelben. Ein Umstand, den man beim FC Liverpool sehr wohl wahrgenommen haben soll.

Das Portal "TEAMtalk" will von nicht näher genannten Quellen erfahren haben, dass Karim Adeyemi vom BVB in die "engere Auswahl" des FC Liverpool gerückt ist, wenn es darum geht, einen Nachfolger für den vermeintlich scheidenden Superstar Mohamed Salah zu finden.

Ein Abgang Salahs, so heißt es weiter, sei "wahrscheinlich", da man nicht mehr damit rechne, den auslaufenden Vertrag des Ägypters über den Sommer 2025 hinaus verlängern zu können.

Damit aber nicht genug: "TEAMtalk" schüttelt zudem auch noch eine konkrete Ablöse aus dem Ärmel, für die der Deal angeblich zu stemmen wäre. Der BVB verlangt demnach "weniger als 45 Millionen Euro", was man an der Anfield Road als "fair" und "verhandelbar" ansehen soll.

Auch Star des FC Bayern im Visier des FC Liverpool

Allerdings sollen neben den Reds auch Juventus Turin und Paris Saint-Germain einen Kauf Adeyemis im kommenden Sommer anstreben. Vor allem PSG-Coach Luis Enrique gilt demnach als "großer Bewunderer" des Flügelflitzers.

In 73 Pflichtspielen für die Borussen erzielte Adeyemi bislang 16 Tore und bereitete 13 Treffer vor, allein in der laufenden Saison steht der viermalige deutsche Nationalspieler jedoch bei zwei Toren und vier Assists in sieben Partien.

Neben Adeyemi soll der FC Liverpool Takefuso Kubo von Real Sociedad, Nico Williams von Athletic Bilbao, Anthony Gordon von Newcastle United und Leroy Sané vom FC Bayern auf seine Shortlist gesetzt haben. Abgesehen vom 2025 nach jetzigem Stand ablösefreien Sané wären alle anderen Optionen aber vermeintlich teurer als Adeyemi.