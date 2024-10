FC Schalke 04 präsentiert dritten Partnerverein

IMAGO/Revierfoto

Der FC Schalke 04 baut sein Netzwerk an Partnervereinen weiter aus

Mit dem FC Aarau und der VVV-Venlo hatte der FC Schalke 04 bereits im Sommer Partnerschaften verkündet, mit dem österreichischen Zweitligisten SV Ried arbeitet zukünftig ein weiterer Klub eng mit den Königsblauen zusammen, um Talenten die Chance auf mehr Spielpraxis auf Profiniveau zu verschaffen.

Der FC Schalke 04 baut sein Netzwerk an Partnervereinen weiter aus. Wie der Traditionsklub am Mittwochmorgen offiziell vermeldete, wird der österreichische Zweitligist SV Ried der dritte internationale Kooperationspartner der Königsblauen.

"Der stetige Ausbau des Netzwerks ist von großer Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie, junge Spieler zu entwickeln und Schritt für Schritt in den Profi-Kader zu integrieren", wird der zuletzt beförderte Kaderplaner Ben Manga auf der Vereinswebseite zitiert: "Die beteiligten Vereine profitieren von der Expertise und den Möglichkeiten des jeweils anderen Clubs."

FC Schalke 04 und SV Ried wollen "Talentausbildung verbessern"

Auch bei dem Klub aus der Alpenrepublik freut man sich auf die Zusammenarbeit. "Wir erweitern so unser Scoutingnetzwerk und unsere Strahlkraft am Spielersektor, um in Zukunft Spieler holen und halten zu können, bei denen das unter normalen Umständen sportlich wie finanziell nicht mehr möglich wäre", freute sich Ried-Geschäftsführer Wolfgang Fiala.

Im Fokus der Zusammenarbeit stehe "das Ziel, die Talentausbildung zu verbessern und neue Optionen für die Weiterentwicklung junger Spieler zu schaffen", heißt es in der Mitteilung des FC Schalke 04. Zudem wollen sich die Klubs "in den Bereichen Scouting, Business Intelligence und Data eng miteinander austauschen."

Bereits Anfang Juni hatten die Knappen die VVV-Venlo als Partner vorgestellt. An den niederländischen Zweitligisten wurden mit Emmanuel Gyamfi und Paul Pöpperl zwei talentierte Eigengewächse verliehen. Als zweiter Verein folgte wenige Wochen später der Schweizer Klub FC Aarau.