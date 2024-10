BVB trifft Entscheidung bei Karim Adeyemi

IMAGO/Joachim Bywaletz

Karim Adeyemi fehlt dem BVB wohl in Berlin

Karim Adeyemi zählt zu den wichtigsten Offensivspielern von Borussia Dortmund in der laufenden Saison. Entsprechend bitter wäre ein Ausfall des BVB-Stürmers im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin. Wenige Tage nach der Champions-League-Gala des 22-Jährigen hat der Klub nun offenbar eine Entscheidung über einen möglichen Einsatz getroffen.

Borussia Dortmund wird Karim Adeyemi in der Bundesliga-Partie beim 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) nicht einsetzen. Das berichten die gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten".

Der BVB-Stürmer hatte sich nach seiner Top-Leistung gegen Celtic FC (7:1) noch vorsichtig optimistisch gezeigt, dass die kurz nach der Halbzeit erlittene Oberschenkelverletzung nicht allzu gravierend sei. "Ich hatte schon oft Muskelverletzungen. Diesmal habe ich das Gefühl, dass es nicht schlimm ist", so Adeyemi, der gegen die Schotten einen Dreierpack schoss.

Doch bei den Schwarz-Gelben will man offenbar keinerlei Risiko eingehen und Adeyemi, sofern überhaupt endgültig genesen, nicht direkt wieder einsetzen. Eine genaue Diagnose sowie eine Ausfallzeit hatte der BVB bislang nicht mitgeteilt.

Nagelsmann deutet U21-Nominierung von Adeyemi an

Nach der Pause im Bundesliga-Duell in Berlin könnte es derweil für Karim Adeyemi in der U21-Nationalmannschaft weitergehen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im Zuge der Kader-Nominierung für die bevorstehenden Länderspieler durchblicken lassen, dass der BVB-Star vorerst in der Mannschaft von Antonio Di Salvo bleibt. Anfang September hatte Adeyemi nach längerer Abwesenheit fünf Tore in zwei Spielen für die deutsche U21-Auswahl erzielt.

"Er ist derzeit sehr, sehr gut im Flow und in Zukunft sicher ein Kandidat für uns", so der 37-Jährige, der jedoch hervorhob: "Bei uns hätte er noch nicht diese Stammspielerrolle." Sich über gute Leistungen in der U21 zu empfehlen, sei letztlich "für jeden Spieler ratsam", hob Nagelsmann hervor.

Karim Adeyemi erzielte für den BVB in bislang acht Pflichtspielen in dieser Saison fünf Tore, fünf weitere Treffer legte er auf. Damit hat er seine Quote aus dem Vorjahr bereits klar überboten: In 2023/24 gelangen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen in 33 Pflichtspielen der Dortmunder.