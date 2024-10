Medien: Adeyemi-Schock für BVB

IMAGO/Joachim Bywaletz

BVB-Star Karim Adeyemi ist zurzeit in bestechender Form

Karim Adeyemi präsentiert sich bei Borussia Dortmund seit Wochen in bestechender Form. Jüngster Beweis: Sein Dreierpack beim 7:1 in der Champions League gegen Celtic. Doch ausgerechnet eine während der Gala erlittene Verletzung wirft Adeyemi jetzt zurück.

Wie die "Bild" berichtet, muss der BVB offenbar längere Zeit auf Adeyemi verzichten. Dem Boulevardblatt zufolge zog sich der Offensivspieler beim Spiel gegen Celtic Glasgow einen Muskelfaserriss zu und fällt mehrere Wochen aus.

Adeyemi hatte am Dienstagabend gegen Glasgow mit drei Treffern in der ersten Halbzeit überragt, musste kurz nach der Pause aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Laut "Bild" wird er BVB-Coach Nuri Sahin drei bis vier Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der BVB kommentierte den Bericht auf Anfrage des Sportinformations-Dienstes nicht. Laut "WAZ" und "Ruhr Nachrichten" ist sicher, dass Adeyemi für das Bundesliga-Duell mit Union Berlin am Samstag ausfällt.

Nach einem kurzen Sprint hatte sich Adeyemi gegen Celtic an den Oberschenkel gefasst, sank zu Boden und musste kurz darauf humpelnd ausgewechselt werden. Erinnerungen an diverse längere Zwangspausen wurden wach.

BVB: Adeyemi auf "gutem Weg"

Adeyemi war dennoch guter Dinge, dass die genauere Diagnose nicht so schlecht ausfällt: "Das hatte ich in den letzten Jahren öfter. Aber es hat sich nicht so schlimm angefühlt wie sonst. Hoffentlich bin ich bald wieder da", sagte der 22-Jährige bei "Prime Video".

"Wir hoffen, dass er nicht so lange ausfällt. Es ist schade, er war gerade im Flow", sagte auch Sportdirektor Sebastian Kehl. Wettbewerbsübergreifend sind Adeyemi in dieser Saison bereits fünf Treffer gelungen.

Adeyemi sei "grundsätzlich" auf einem richtig guten Weg, so Kehl: "Er hat in vielen Bereichen deutlich zugelegt und wirkt selbstbewusster. Mit seinen Fähigkeiten, seinen Waffen, kann er dieser Mannschaft unglaublich viel geben."