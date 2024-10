Wirbel auf Schalke: Trainer-Absage ohne Kontaktaufnahme?

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Schalke-Kaderplaner Ben Manga sucht einen neuen Chefcoach

Beim FC Schalke 04 werden dieser Tage unzählige Trainer gehandelt, die das Erbe von Karel Geraerts antreten sollen. Zugleich hagelt es Absagen, wie etwa jüngst vom ehemaligen Besiktas-Coach Sergen Yalcin. Nun heißt es allerdings: Die S04-Bosse standen nie in Kontakt mit ihm.

Neuer Wirbel rund um den FC Schalke 04: Nach Angaben von "WAZ" hat niemand aus der Schalker sportlichen Leitung ein Wort mit Sergen Yalcin gewechselt.

Der 51-Jährige hatte jüngst beim Kanal "Kafa TV" erklärt, dass er den Verantwortlichen des Revierklubs eine Absage erteilt habe. "Sie haben ein Angebot gemacht, aber ich denke im Moment nicht an einen neuen Trainerjob", zitierte "transfermarkt.de" den türkischen Coach.

Yalcin hat in der türkischen SüperLig bereits mehrere Klubs betreut, war dort unter anderem auch für Besiktas und Antalyaspor verantwortlich. Mit Besiktas gewann er 2021 das Double, bei Antalyaspor beerbte er im vergangenen Januar Nuri Sahin, als dieser zum BVB zurückkehrte und unter Edin Terzic als Assistent anheuerte. Seit Sommer ist Yalcin vereinslos, arbeitet stattdessen als TV-Experte. Auf Schalke als neuer Cheftrainer wurde er zuletzt vom türkischen Journalisten Ersin Duzen gehandelt.

FC Schalke 04 hatte Cacapa nie auf dem Zettel

Yalcin ist bei weitem nicht der einzige Name, der zuletzt rund um die Arena auf Schalke kursierte. Auch Claudio Cacapa geriet zuletzt angeblich in den Fokus der Gelsenkirchener Verantwortlichen.

Der 48-Jährige war von seinem Berater Nabil Hantout ins Spiel gebracht worden. "Die Idee für Claudio ist es, ein gutes Projekt zu finden, das seiner Spielphilosophie und seinen taktischen Bestrebungen gerecht wird. Schalke ist eine mögliche Option", war der Berater des Brasilianers von "fussballtransfers.com" zitiert worden.

Allerdings: Der FC Schalke 04 hatte Cacapa laut "WAZ"-Angaben nie auf dem Zettel.

Vorerst wird der Zweitligist, wie schon in der Partie gegen Preußen Münster (2:1), von U23-Coach Jakob Fimpel betreut. Nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (20:30 Uhr) soll dann ein neuer Cheftrainer verkündet werden, so der Plan.