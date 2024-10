Enthüllt: Kompany war ein Hertha-Kandidat

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Vincent Kompany wechselte von Anderlecht zu Burnley - und nicht zu Hertha

Als Nachfolger von Thomas Tuchel startet Vincent Kompany gerade bei dem FC Bayern durch. Vor zwei Jahren war der Belgier auch ein Thema bei Hertha BSC. Der damalige Hertha-Manager Fredi Bobic berichtet von einem Gespräch der beiden.

Europameister Fredi Bobic ist von der Spielweise der Bayern unter Vincent Kompany angetan. Es sei "ein bisschen der Stil von Pep Guardiola", sagte Bobic bei "Sky".

Der frühere Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC hatte Kompany einst als neuen Trainer für den Hauptstadtklub auf dem Radar. Für Gespräche über ein mögliches Engagement habe er sich vor zwei Jahren in Düsseldorf mit dem Pep-Lehrling getroffen. Das verriet Bobic im Interview mit "Sky".

"Ich habe vor zwei Jahren mit Vincent einen Abend verbracht. Da haben wir viel über Fußball geredet", erzählte Bobic. "Ich habe ihn interviewt im Endeffekt, wir haben uns getroffen. Wir hatten ein Gespräch darüber."

Bobic: "Da war er vielleicht ein bisschen voraus"

Zu einer Einigung oder gar einem Engagement bei der Hertha kam es dann aber nicht.

"Wir haben uns unterhalten. Er hat zu diesem Zeitpunkt schon eher nach England tendiert", erklärte Bobic die Beweggründe Kompanys. "Es hätte wahrscheinlich in der Gemengelage, die wir in Berlin hatten, in der Form nicht funktioniert. Später habe ich mich dann für Sandro Schwarz entschieden."

Die Art und Weise, wie Kompany über Fußball gedacht habe, passe "mehr zum englischen Manager-System", so Bobic. "Das findest du in Deutschland nur bei den ganz großen Klubs. Da war er vielleicht ein bisschen voraus."

Auch der FC Schalke war vor zwei Jahren laut einem "Bild"-Bericht an Kompany dran, führte ebenfalls Gespräche und war anschließend begeistert.

Während die Berliner und Schalke am Ende der Saison 2022/23 in die 2. Bundesliga abstiegen, wechselte Kompany zum FC Burnley nach England. Mit seinem Team stieg er anschließend in die Premier League auf.