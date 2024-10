Toppmöller lässt Trapp über Comeback entscheiden

IMAGO/Darius Simka

Hütet Kevin Trapp am Sonntag gegen den FC Bayern das Tor von Eintracht Frankfurt?

Bei Eintracht Frankfurt könnte Stammtorwart Kevin Trapp nach Verletzungspause zwischen die Pfosten zurückkehren und somit gegen den FC Bayern (Sonntag, 17:30 Uhr) sein Comeback feiern. Das ließ Cheftrainer Dino Toppmöller am Freitag durchblicken.

Dino Toppmöller lässt Kevin Trapp entscheiden, ob er schon gegen den FC Bayern wieder das Tor der Frankfurter Eintracht hütet.

"Kevin hat jetzt die Woche trainiert und er wird morgen eine sehr intensive Einheit haben und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Es ist eine wichtige Entscheidung, die er treffen muss", sagte der 43-Jährige nach dem Sieg in der Europa League gegen Besiktas (3:1): "Trappo ist unser Kapitän und unsere Nummer 1."

Nun liegt es also an Trapp, ob er sich schon wieder bereit fühlt. Der 34-Jährige hatte sich Mitte September beim 2:1-Sieg der Hessen in Wolfsburg ohne gegnerische Einwirkung eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Ein Kontroll-MRT zu Wochenbeginn hatte ergeben, dass die Verletzung auskuriert ist. Seit Dienstag steht Trapp schon wieder auf dem Rasen.

Kaua Santos wird Matchwinner für Eintracht Frankfurt

Sollte sich Kevin Trapp gegen einen Einsatz gegen den FC Bayern entscheiden, stünde mit Kaua Santos ein adäquater Ersatz parat. Der junge Brasilianer war am Donnerstagabend gegen Besiktas zum Mann des Spiels avanciert. Der 21-Jährige parierte mehrere Schüsse der Istanbuler, die sich schon in Durchgang eins mindestens ein Tor verdient hatten.

"Als Torwart muss ich meinen Dienst für die Mannschaft leisten. Entsprechend habe ich mich vorbereitet, um dem Team zu helfen. Ich denke, das habe ich geschafft", gab sich der Matchwinner anschließend bei RTL bescheiden. Sommer-Neuzugang Rasmus Kristensen jubelte: "Letzte Woche ging es um seinen möglichen Fehler, jetzt müssen wir über seine Wahnsinns-Partie sprechen. Er war unser Mann des Spiels."

Gegen Viktoria Pilzen (3:3) zum Auftakt der Europa League hatte Santos bei den Gegentoren schlecht ausgesehen. Der im vergangenen Jahr verpflichtete Brasilianer kommt aufgrund des Ausfalls von Kevin Trapp auf insgesamt fünf Einsätze.